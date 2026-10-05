ஜெயிலர் 2 படத்தின் டிரைலர்!
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.
ஜெயிலர் 2
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.
இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினியுடன் எஸ்.ஜே.சூர்யா, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
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