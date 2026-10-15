ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு ஈரோடு வழியாக சிறப்பு ரயில்கள்
ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு ஈரோடு வழியாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
ரயில் - பிரதிப் படம்
ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு ஈரோடு வழியாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
இது குறித்து சேலம் கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு அதிகரித்து வரும் பயணிகளின் தேவையைப் பூா்த்தி செய்யும் வகையில் ஈரோடு வழியாக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
சென்னை சென்ட்ரல் -போத்தனூா் சிறப்பு ரயில் (வண்டி எண் 06033) வரும் 18ஆம் தேதி இரவு 11.55 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்பட்டு சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா் வழியாக 19ஆம் தேதி காலை 9.15 மணிக்கு போத்தனூரை சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில் போத்தனூா் - சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் (06034) வரும் 20ஆம் தேதி மாலை 6.15 மணிக்கு போத்தனூரில் இருந்து புறப்பட்டு திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம் வழியாக 21ஆம் தேதி அதிகாலை 3.35 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலை சென்றடையும்.
ஈரோடு - திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில் (06145) வெள்ளிக்கிழமை மாலை 4 மணிக்கு ஈரோட்டிலிருந்து புறப்பட்டு சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, சென்னை எழும்பூா், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, அரியலூா், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை வழியாக 17ஆம் தேதி மதியம் 12.30 மணிக்கு திருநெல்வேலியை சென்றடையும்.
சென்னை சென்ட்ரல் - கொல்லம் சிறப்பு ரயில் (06083) வரும் 19ஆம் தேதி இரவு 11.50 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா் வழியாக 20ஆம் தேதி மாலை 4.30 மணிக்கு கொல்லம் நிலையத்தை சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில் கொல்லம் - சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் (06084) வரும் 20 ஆம் தேதி மாலை 6.45 மணிக்கு கொல்லம் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம் வழியாக 21ஆம் தேதி காலை 11.35 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் நிலையத்தை சென்றடையும்.
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