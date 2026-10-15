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திமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு!

திமுகவின் மக்களவை - மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் கூட்ட அறிவிப்பு இன்று வெளியிடப்பட்டது.

bring back painful memories of the Emergency that I lived through

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் - எக்ஸ்

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திமுகவின் மக்களவை - மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் கூட்ட அறிவிப்பு இன்று வெளியிடப்பட்டது.

திமுகவுக்கு மக்களவையில் 22 உறுப்பினர்களும், மாநிலங்களவையில் 8 உறுப்பினர்களும் உள்ளனர்.

மக்களவை - மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கென திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள ‘முரசொலி மாறன் வளாகத்தில்; உள்ள கூட்ட அரங்கில் வருகிற அக். 17 அன்று இந்தக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

இதில், உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாமல் கலந்துகொள்ளுமாறு திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

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Summary

The announcement regarding a meeting of the DMK’s Lok Sabha and Rajya Sabha members was released today.

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