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நாளை திமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம்

திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், திமுக மக்களவை, மாநிலங்களவை உறுப்பினா்கள் கூட்டம் சனிக்கிழமை (அக்.17) நடைபெறவுள்ளது.

கோப்புப் படம்

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திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், திமுக மக்களவை, மாநிலங்களவை உறுப்பினா்கள் கூட்டம் சனிக்கிழமை (அக்.17) நடைபெறவுள்ளது.

இதுகுறித்து திமுக பொதுச் செயலா் துரைமுருகன் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:

திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மக்களவை, மாநிலங்களவை உறுப்பினா்கள் கூட்டம் சனிக்கிழமை (அக்.17) காலை 11 மணிக்கு சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெறவுள்ளது. திமுகவின் அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்களும் இதில் கலந்துகொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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