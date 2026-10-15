நாளை திமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம்
திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், திமுக மக்களவை, மாநிலங்களவை உறுப்பினா்கள் கூட்டம் சனிக்கிழமை (அக்.17) நடைபெறவுள்ளது.
கோப்புப் படம்
திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், திமுக மக்களவை, மாநிலங்களவை உறுப்பினா்கள் கூட்டம் சனிக்கிழமை (அக்.17) நடைபெறவுள்ளது.
இதுகுறித்து திமுக பொதுச் செயலா் துரைமுருகன் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மக்களவை, மாநிலங்களவை உறுப்பினா்கள் கூட்டம் சனிக்கிழமை (அக்.17) காலை 11 மணிக்கு சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெறவுள்ளது. திமுகவின் அனைத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்களும் இதில் கலந்துகொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
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