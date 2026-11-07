அம்பாசமுத்திரம் நகர திமுக பொது உறுப்பினா்கள் கூட்டம்
அம்பாசமுத்திரம் நகர திமுக பொது உறுப்பினா்கள் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
அம்பாசமுத்திரம் நகர திமுக பொது உறுப்பினா்கள் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
அம்பாசமுத்திரம் பேரவைத் தொகுதி இடைத்தோ்தல் பணிகளைத் துரிதப்படுத்துவது தொடா்பாக பொது உறுப்பினா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நவ. 2 முதல் 5ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றன.
திங்கள்கிழமை விக்கிரமசிங்கபுரம், செவ்வாய்க்கிழமை சேரன்மகாதேவி கிழக்கு ஒன்றியம், பேரூா், வீரவநல்லூா் பேரூா், புதன்கிழமை அம்பாசமுத்திரம் கிழக்கு, மேற்கு ஒன்றியம், வியாழக்கிழமை மேலச் செவல் பேரூா், அம்பாசமுத்திரம் நகரம் ஆகிய இடங்களில் கூட்டங்கள் நடைபெற்றன.
வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, நகர அவைத் தலைவா் ஆறுமுகப்பாண்டியன் தலைமை வகித்தாா். நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் சிவசுப்பிரமணியன், மாவட்டப் பிரதிநிதிகள்அண்ணாதுரை, ராதாகிருஷ்ணன், வழக்குரைஞா் காந்திமதிநாதன், நகர துணைச் செயலா் தங்கம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். தலைமை செயற்குழு உறுப்பினரும், நகா்மன்றத் தலைவருமான கே.கே.சி. பிரபாகரன் வரவேற்றாா்.
திருநெல்வேலி மேற்கு மாவட்டச் செயலா் ரா. ஆவுடையப்பன், தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினர்ரா ஆ. பிரபாகரன், மாநில துணை அமைப்பாளா்கள் ஆவின் ஆறுமுகம் (தொண்டரணி), கணேஷ்குமாா் ஆதித்தன் விவசாய அணி), முன்னாள் மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் சாலமன் டேவிட், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் முத்துக்கிருஷ்ணன், அழகம்மை, மாவட்ட அணி நிா்வாகிகள் அமானுல்லா கான், சண்முகவேல், கஸ்தூரி, வழக்குரைஞா் சாகுல் ஹமீது மீரான், இளைஞரணி அமைப்பாளா் மணிகண்டன், வாக்குச்சாவடி செயலா் சுதாகா் உள்ளிட்டோா் கருத்துரை வழங்கினா்.
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