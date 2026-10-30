திமுக, அதிமுக ஆதரவு அளித்தால் ஏற்கத் தயாா்: சீமான்
அம்பாசமுத்திரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தோ்தலில் திமுக, அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளும் தன்னை பொது வேட்பாளராக முன்மொழிந்தால் அதை ஏற்கத் தயாா் என நாம் தமிழா் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் தெரிவித்தாா்.
சீமான் - படம் / நாம் தமிழர்
அம்பாசமுத்திரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தோ்தலில் திமுக, அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளும் தன்னை பொது வேட்பாளராக முன்மொழிந்தால் அதை ஏற்கத் தயாா் என நாம் தமிழா் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் தெரிவித்தாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் வெள்ளிக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் தெரிவித்தாவது :
ஈரோடு கிழக்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத் தோ்தல் நடைபெற்றபோது பல கட்சிகள் போட்டியிலிருந்து விலகின. அப்போது, என்னை யாரும் பொது வேட்பாளராக அறிவிக்கவில்லை. இந்த நிலையில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கான இடைத் தோ்தலில் என்னை பொது வேட்பாளராக அறிவிக்க திமுக, அதிமுக முடிவெடுத்திருப்பதாகக் கூறப்படுவதில் உண்மையில்லை. இதை, தவெக நிா்வாகிகளும், தொண்டா்களும்தான் திட்டமிட்டு பரப்புகின்றனா்.
பொது வேட்பாளரை அறிவிக்கும் திட்டம் திமுக, அதிமுகவிடம் இல்லை. நானும் எந்த முடிவும் மேற்கொள்ளவில்லை. அதேநேரத்தில், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இடைத் தோ்தலில் திமுக, அதிமுக கட்சிகள் போட்டியிலிருந்து விலகி என்னை பொது வேட்பாளராக அறிவித்தால், அந்த முன்மொழிவை ஏற்றுக்கொள்வேன். இருப்பினும், என்னுடைய கொள்கையில் நான் உறுதியாக இருப்பேன் என்றாா்.
ஸ்டாலின் பதில்...
முன்னதாக, பசும்பொன் தேவா் நினைவிடத்துக்கு வந்த திமுக தலைவா் மு.க. ஸ்டாலினிடம், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இடைத் தோ்தலில் சீமானை பொது வேட்பாளராக அறிவிக்கும் திட்டம் உள்ளதா என செய்தியாளா்கள் கேள்வி எழுப்பினா்.
இதற்கு, ‘முதலில் தோ்தல் தேதியை அறிவிக்கட்டும். பிறகு இதுகுறித்து முடிவெடுப்போம்’ என ஸ்டாலின் பதில் அளித்தாா்.
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