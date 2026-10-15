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மணிப்பூரில் 84 எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை: தமிழக அரசுதிமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு! ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!ராகுல் தொடர்ந்த வழக்கு! ஞானேஷ் குமாருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குதிரை பேரம்! ஆளுநரிடம் அதிமுக புகார்!அரிசி விலையைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கை! அமைச்சர் வெங்கடரமணன்தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்!மதத்தைக் காரணம் காட்டி இடஒதுக்கீடு உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதி: மு.க. ஸ்டாலின்முஸ்லிமாக மதம் மாறியவா்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!நடிகர் இம்ரான் கான் நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவு!

பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் 84 பேருக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?

மணிப்பூரில் எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் 84 பேருக்கு திடீரென உடல் நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது குறித்து...

84 security personnel suddenly fall ill

மணிப்பூரில் எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் 84 பேருக்கு திடீரென உடல் நலக் குறைவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்...

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மணிப்பூரில், எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் 84 பேருக்கு திடீரென உடல் நலக் குறைவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெளிமாநிலங்களில் இருந்து மணிப்பூருக்கு கடந்த புதன்கிழமை (அக். 14) வந்த எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள், மேற்கு இம்பால் மாவட்டத்தின் லாம்சாங் பகுதியில் உள்ள கட்டுமானத் தளத்தில் தங்கவைக்கப்பட்டிருந்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று காலை 8.30 மணியளவில் பூரி மற்றும் உருளைக்கிழங்கு மசாலா ஆகியவற்றை சாப்பிட்ட எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் 84 பேருக்கு திடீரென உடல் நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து, 84 வீரர்களும் உடனடியாக இம்பாலில் உள்ள பிராந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்தில் (ரிம்ஸ்) அனுமதிக்கப்பட்டு அங்கு அவர்களுக்குச் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாகவும், வீரர்களின் உடல்நிலை தற்போது சீராகவுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், உணவில் ஏற்பட்ட நச்சுத்தன்மையினால் வீரர்களுக்கு உடல் நலக் குறைவு ஏற்பட்டிருக்கக் கூடும் எனச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. மேலும், இந்தச் சம்பவம் குறித்து பாதுகாப்புப் படை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்தச் சம்பவம், மணிப்பூரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், அம்மாநில முதல்வர் யும்னம் கெம்சந்த் சிங் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் கொந்தௌஜம் கோவிந்தாஸ் சிங் ஆகியோர் இதுகுறித்து கவலை தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

In Manipur, 84 Border Security Force personnel have reportedly fallen ill suddenly and have been admitted to a hospital.

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