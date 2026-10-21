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காவலர் நினைவு நாள் அனுசரிப்பு - புகைப்படங்கள்

காவலர் நினைவு நாள் அனுசரிப்பு - புகைப்படங்கள்

சென்னையில் காவலர் நினைவு நாளை முன்னிட்டு மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்திய முதல்வர் விஜய்.

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காவலர் நினைவு நாள் முன்னிட்டு வாழ்த்து தெரிவித்ததுடன் அவர்களுடன் உரையாடும் முதல்வர் விஜய்.

காவலர் நினைவு நாள் முன்னிட்டு வாழ்த்து தெரிவித்ததுடன் அவர்களுடன் உரையாடும் முதல்வர் விஜய்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 21 அன்று அனுசரிக்கப்படும் 'காவலர் நினைவு தின' நிகழ்வில், சென்னையில் உள்ள டிஜிபி அலுவலகத்தில் கலந்துகொண்டு மரக்கன்றை நட்ட முதல்வர் விஜய்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 21 அன்று அனுசரிக்கப்படும் 'காவலர் நினைவு தின' நிகழ்வில், சென்னையில் உள்ள டிஜிபி அலுவலகத்தில் கலந்துகொண்டு மரக்கன்றை நட்ட முதல்வர் விஜய்.

டிஜிபி அலுவலகத்தை ஆய்வு செய்த பிறகு பொதுமக்களை நோக்கி கையசைக்கும் முதல்வர் விஜய்.

டிஜிபி அலுவலகத்தை ஆய்வு செய்த பிறகு பொதுமக்களை நோக்கி கையசைக்கும் முதல்வர் விஜய்.

டிஜிபி அலுவலகத்தை ஆய்வு செய்த பிறகு பொதுமக்களை நோக்கி கையசைக்கும் முதல்வர் விஜய்.

டிஜிபி அலுவலகத்தை ஆய்வு செய்த பிறகு பொதுமக்களை நோக்கி கையசைக்கும் முதல்வர் விஜய்.

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