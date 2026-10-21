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தமிழ்நாடு காவல்துறையில் தமிழுக்கே இடமில்லையா? - திமுக கேள்வி!

தமிழ்நாடு காவல்துறையில் தமிழுக்கே இடமில்லையா? என திமுக கேள்வி எழுப்பியுள்ளது குறித்து...

சிறப்பு வில்லை - படம் - எக்ஸ் (திமுக)

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தமிழ்நாடு காவல்துறையில் தமிழுக்கே இடமில்லையா? என திமுக புதன்கிழமை (அக். 21) கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

இன்று நடைபெற்ற காவல்துறை கொடி நாளின் போது, தமிழ்நாடு காவலர்கள் தங்கள் சீருடையில் அணியும் சிறப்பு வில்லையில் தமிழ்மொழி புறக்கணிக்கப்பட்டு, ஹிந்தியும் ஆங்கிலமும் இடம்பெற்றிருந்ததாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

இதுகுறித்து திமுக தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது:

தமிழும் ஆங்கிலமும்தான் தமிழ்நாட்டின் இருமொழிக் கொள்கை. தவெக ஆட்சியில் அது “ஹிந்தியும் ஆங்கிலமும்” என்ற இருமொழிக் கொள்கையாக மாறிவிட்டதா?

காவல் துறை கொடி நாளில், ஹிந்தியும் ஆங்கிலமும் மட்டும் இடம்பெற்றுள்ள வில்லை-ஐ தமிழ்நாடு காவலர்கள் சீருடையில் அணிய வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தப்படுவது ஏன்?

தமிழ்நாடு காவல்துறையில் தமிழுக்கே இடமில்லையா? காவல்துறை என்பது மாநில அரசின் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட துறை என்பதை, அந்தத் துறையைத் தனது நேரடிப் பொறுப்பில் வைத்திருக்கும் முதல்வர் அறிவாரா? அல்லது மாநிலத்தின் மொழி உரிமையோடு சேர்த்து, காவல்துறை மீதான தனது அரசியல் பொறுப்பையும் மத்திய அரசிடம் ஒப்படைத்து சரணடைந்துவிட்டாரா?

தமிழ்நாட்டில் தமிழ் கேட்பது கூட இன்று ஒரு கேள்வியாக வேண்டிய நிலை வந்திருப்பதே வேதனை.

குறிப்பு: பல ஆண்டுகளாக மத்திய அரசு அழுத்தத்தை கொடுத்த நிலையில் திராவிட மாடல் அரசு ஒருபோதும் அதை ஏற்காமல் இருந்தது. இன்றைய அரசுக்கு முதுகெலும்பு ஏது! என்று திமுக குறிப்பிட்டுள்ளது.

Summary

Is there no place for Tamil in the Tamil Nadu Police? The DMK raised the question on Wednesday (Oct. 21).

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