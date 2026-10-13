தமிழ்நாடு முழுவதும் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் நாளை வேலைநிறுத்தம்!
தமிழ்நாடு முழுவதும் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் நாளை வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடவுள்ளது பற்றி...
ரேஷன் கடை - கோப்புப் படம்
தமிழ்நாடு முழுவதும் நாளை வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக ரேஷன் கடை பணியாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
வெளிச்சந்தைகளில் வெங்காயம் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், அதனை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள ரேஷன் கடைகளில் குறைந்த விலைக்கு தமிழக அரசு வெங்காய விற்பனை செய்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், சென்னையில் உள்ள மதுரவாயல் நியாய விலைக் கடையில் மக்களுக்கு தரமற்ற வெங்காயம் விற்பனை செய்யப்பட்டதாக கடையின் விற்பனையாளரை தற்காலிக பணிநீக்கம் செய்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டகசாலை இணைப் பதிவாளர் நேற்று உத்தரவிட்டார்.
வெங்காயத்தை தரம் பிரித்து வழங்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டும், அதனை பின்பற்றாமல் தரமற்ற வெங்காயத்தையும் சேர்த்து மக்களுக்கு கடை விற்பனையாளர் வழங்கியதாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள ரேஷன் கடை பணியாளர்கள் சங்கம், மதுரவாயல் கடை விற்பனையாளரின் இடைக்கால பணிநீக்க உத்தரவை உடனடியாக திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி நாளை (அக். 14) மாநிலம் முழுவதும் ரேஷன் கடை விற்பனையாளர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தரமற்ற வெங்காயத்தை விநியோகம் செய்தவர்களுக்கு எதிராக விசாரணை நடத்தப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அரசுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Summary
Ration shop employees across Tamil Nadu to go on strike tomorrow!
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