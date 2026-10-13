பள்ளிகளில் வாரத்தில் 5 நாள்களும் உடற்கல்வி வகுப்புகள்! ராஜ்மோகன் அறிவிப்பு
பள்ளிகளுக்கான திருத்திய கால அட்டவணையை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று வெளியிட்டார்.
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் - கோப்புப் படம்
தமிழகத்தில் பள்ளிகளில் வாரத்தில் 5 நாள்களும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் இருக்கும் என பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக அரசின் மாநில பாடத் திட்டத்தில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான திருத்திய கால அட்டவணையை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று வெளியிட்டார். உடற்கல்வி, இணையதள கல்வி ஆகியவற்றுற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் பாடத்திட்டம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி வாரத்தில் 3 நாள்கள் உடற்கல்வி வகுப்புகள் கட்டாயம், மற்ற இரு நாள்கள் பாடத்திட்டம் சாராத மற்ற செயல்பாடுகளுக்கான (extra curricular activities) வகுப்புகளும் தேவைப்பட்டால் உடற்கல்வி வகுப்புகளாக மாற்றிக் கொள்ளலாம். அதன்படி மாணவர்களுக்கு தினந்தோறும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் இருக்கும்.
1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை வாரத்தில் 3 உடற்கல்வி வகுப்புகளும் 11, 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு வாரத்தில் 2 நாள்கள் உடற்கல்வி வகுப்புகளும் கட்டாயமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ், ஆங்கில மொழிப் பாடங்களுக்கு வாரத்தில் 4 பாட வேளையும் கணிதம், அறிவியல் பாடங்களுக்கு கூடுதலாக ஒரு பாட வேளையும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. காலை 9.30 மணி முதல் மாலை 4.10 மணி வரை பள்ளிகள் செயல்படும். 1 - 5 ஆம் வகுப்பு வரை 90 நிமிடங்கள் ஒரு பாடவேளை, 6-10 ஆம் வகுப்பு வரை 45 நிமிடங்கள் ஒரு பாடவேளை என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
உடற்கல்வி வகுப்புகளை தவிர்க்கக் கூடாது, புறக்கணிக்கக் கூடாது. மாணவ, மாணவர்கள் விளையாட ஊக்குவிக்க வேண்டும். பள்ளிகளில் விளையாட்டில்கூட சாதி, மதம் என எந்த பாகுபாடும் பார்க்கக் கூடாது. உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
தகுதித் தேர்வில் தோல்வி அடைந்த ஆசிரியர்களுக்கு மறுவாய்ப்பு உள்ளது. அவர்களுக்கு அரசு சார்பில் பயிற்சி வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
Summary
PET classes in schools on all five days of the week: Rajmohan
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