The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பெரியார் அறிவுலகம்: அதிகாரி, அரசியல்வாதி யாரும் தப்பிக்க முடியாது - ராஜ்மோகன்ஜப்பானில் 5.7 ரிக்டர் நிலநடுக்கம்! 2 நாள்களுக்கு சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்க எச்சரிக்கை!சத்தீஸ்கரில் ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடிய பிரதமர் மோடி!இஸ்ரேலின் புதிய பிரதமர் காடி ஐசென்கோட்! ஆட்சி அமைக்க அதிபர் அழைப்பு! டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!

பெரியார் அறிவுலகம்: அதிகாரி, அரசியல்வாதி யாரும் தப்பிக்க முடியாது - ராஜ்மோகன்

பெரியார் அறிவுலக விவகாரத்தில் தவறு செய்த அதிகாரிகள், அரசியல்வாதிகள் யாராக இருந்தாலும் தப்பிக்க முடியாது என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியது குறித்து...

அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

அமைச்சர் ராஜ்மோகன் - ENS

Updated On :

பெரியார் அறிவுலக விவகாரத்தில் தவறு செய்த அதிகாரிகள், அரசியல்வாதிகள் யாராக இருந்தாலும் தப்பிக்க முடியாது என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ. 8) பேசினார்.

தமிழ் வளர்த்த இத்தாலியப் பேரறிஞர் வீரமாமுனிவரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அவரது அமைச்சர் ராஜ்மோகன், வன்னிஅரசு, வெங்கடரமணன் உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

அப்போது பெரியார் அறிவுலக விவகாரம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியதாவது:

அரசியல்வாதிகளோ அதிகாரிகளோ யார் தவறு செய்திருந்தாலும் அவர்கள் சட்டத்தின் முன்நிறுத்தப்பட வேண்டும். அதற்காகத்தான் வெறும் துறை சார்ந்த நடவடிக்கை என்று எடுக்காமல், முதல்வரின் வழிகாட்டுதலின்பேரில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் நானே நேரடியாக புகார் அளித்துள்ளேன். எனவே, அரசியல்வாதி, அதிகாரி யாரும் தப்பிக்க முடியாது.

தமிழ்நாடு முழுவதிலும் நூலகங்களில் சிண்டிகேட் போட்டு அமைந்துள்ள டிஜிட்டல் கரையான்களை நாம் சுத்த செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துள்ளது. அந்த டிஜிட்டல் கரையான்கள் அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் அதிகாரியாக இருந்தாலும் சட்டத்தின் முன்நிறுத்துவோம் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.

Summary

Minister Rajmohan stated on Sunday (Nov. 8) that no official or politician whoever they may be will be able to escape if they are found to have committed any wrongdoing in matters concerning the Periyar Arivulagam.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! திமுக பரந்தாமன் Vs அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! திமுக பரந்தாமன் Vs அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதல் முறைகேடு: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் புகார்

பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதல் முறைகேடு: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் புகார்

தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்ச் சங்கம்! தலைவராக முதல்வர் இருப்பார்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்ச் சங்கம்! தலைவராக முதல்வர் இருப்பார்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

திரைத்துறையின் வளர்ச்சிக்கு அரசு தொடர்ந்து உறுதுணையாக இருக்கும்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

திரைத்துறையின் வளர்ச்சிக்கு அரசு தொடர்ந்து உறுதுணையாக இருக்கும்: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

விடியோக்கள்

வாணவேடிக்கை டிரைலர் வெளியீடு!

வாணவேடிக்கை டிரைலர் வெளியீடு!

பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! திமுக பரந்தாமன் Vs அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! திமுக பரந்தாமன் Vs அமைச்சர் ராஜ்மோகன்