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வாணவேடிக்கை டிரைலர் வெளியீடு!

சண்முக பாண்டியனின் நடிப்பில் வாணவேடிக்கை படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

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சண்முக பாண்டியனின் நடிப்பில் வாணவேடிக்கை படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

திரு இயக்கத்தில் சண்முக பாண்டியனுக்கு நாயகியாக ஷிவானி ராஜசேகரும் நடித்துள்ளனர். படத்தை கேப்டன் சினி கிரியேஷன்ஸ் சார்பில் எல். கே. சுதிஷ் தயாரித்துள்ளார்.

தந்தை - மகன் இடையேயான பாசத்தை மையப்படுத்தி படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி இணையத்தில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

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