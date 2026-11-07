The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
வானிலை: சென்னை உள்ளிட்ட 23 மாவட்டங்களில் இரவு 10 மணிவரை மழை!தீபாவளி: பைக் சாகசங்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை - காவல்துறை எச்சரிக்கை!தீபாவளி: சுங்கச்சாவடிகளில் 2-ஆவது நாளாக போக்குவரத்து நெரிசல்!பெரியார் அறிவுலகத்தில் சர்ச்சைக்குரிய நூல்கள் அகற்றம்!ராணுவ வீரர்களுடன் கொண்டாடுவேன்; பிரதமர் மோடி தீபாவளி வாழ்த்து!இல்லங்கள்தோறும் ஆனந்தம் பெருகி... முதல்வர் விஜய் தீபாவளி வாழ்த்து!தேர்தல் பணியாற்றிய அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ. 45,000 வரை ஊக்கத்தொகை! ரூ. 198 கோடி ஒதுக்கீடு

பெரியார் அறிவுலகத்தில் சர்ச்சைக்குரிய நூல்கள் அகற்றம்!

கோவையில் பெரியார் அறிவுலகத்தில் இருந்த சர்ச்சைக்குரிய நூல்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளது குறித்து...

Periyar arivulagam

பெரியார் அறிவுலகம். - DNS

Updated On :

கோவையில் பெரியார் அறிவுலகத்தில் இருந்த சர்ச்சைக்குரிய நூல்கள் சனிக்கிழமை (நவ. 7) அகற்றப்பட்டுள்ளன.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் பெரியார் அறிவுலகம் கட்டும் பணிகள் திமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், கடந்த அக். 16 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முதல்வர் ஜோசப் விஜய்யால் திறந்துவைக்கப்பட்டது.

இதைத் தொடர்ந்து, பெரியார் அறிவுலகத்துக்குப் புத்தகங்கள் வாங்கியதில் பெரும் ஊழல் நடைபெற்றிருப்பதாக கட்டுரை ஒன்றில் எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.

மேலும், 'அகல்விளக்கு' உள்ளிட்ட சில பதிப்பகங்களிடமிருந்து சுமார் 1,800-க்கும் மேற்பட்ட தரமற்ற, செய்யறிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் மற்றும் தவறான தகவல்களைக் கொண்ட நூல்கள் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த சம்பவம் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறிய நிலையில், பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் தங்களுடைய கண்டனங்களைப் பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

இந்தப் புகார்களைத் தொடர்ந்து, நூலகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த சர்ச்சைக்குரிய மற்றும் போலியான நூல்கள் அதிகாரிகளால் அங்கிருந்து இன்று அகற்றப்பட்டுள்ளன.

முன்னதாக, இதுகுறித்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் பிப்ரவரி 16-ஆம் தேதி புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, அதே ஆட்சியில் மார்ச் 14-ஆம் தேதியன்று இதற்கான பணப் பரிவர்த்தனைகள் நடந்துள்ளன. எனவே, நூல் கொள்முதல் ஊழல் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில்தான் நடைபெற்றுள்ளது” என்று தெரிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Controversial books at the Periyar Arivulagam in Coimbatore were removed on Saturday (Nov. 7).

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதல் முறைகேடு: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் புகார்

பெரியார் அறிவுலக நூல் கொள்முதல் முறைகேடு: லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் புகார்

பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு நூல்கள் வாங்குவதிலேயே மிகப்பெரும் மோசடியா? சீமான் கண்டனம்

பெரியார் அறிவுலகத்திற்கு நூல்கள் வாங்குவதிலேயே மிகப்பெரும் மோசடியா? சீமான் கண்டனம்

பெரியார் அறிவுலகம்: சில அதிகாரிகள் - பதிப்பாளர்களின் கூட்டு ஊழலா? மனுஷ்ய புத்திரன் குற்றச்சாட்டு

பெரியார் அறிவுலகம்: சில அதிகாரிகள் - பதிப்பாளர்களின் கூட்டு ஊழலா? மனுஷ்ய புத்திரன் குற்றச்சாட்டு

கோவையில் பெரியார் அறிவுலகத்தைத் திறந்துவைத்தார் முதல்வர் விஜய்!

கோவையில் பெரியார் அறிவுலகத்தைத் திறந்துவைத்தார் முதல்வர் விஜய்!

விடியோக்கள்

பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! திமுக பரந்தாமன் Vs அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

பெரியார் அறிவுலக ஊழல்! திமுக பரந்தாமன் Vs அமைச்சர் ராஜ்மோகன்

“பெரியார் அறிவுலகிலே இப்படியா?”: நாஞ்சில் சம்பத் ஆவேசம்

“பெரியார் அறிவுலகிலே இப்படியா?”: நாஞ்சில் சம்பத் ஆவேசம்