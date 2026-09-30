The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகாவிட்டால் போராட்டம் வலுக்கும்: மமதா பானர்ஜிநடுவானில் துபை விமானத்தில் கத்திக்குத்து! தாக்கப்பட்ட விமானி இந்தியரா?தேர்தல் மூலம் மாநிலங்களை பாஜகவுக்கு தாரைவார்த்தவர் ஞானேஷ் குமார்: காங்கிரஸ்3 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.81 ஆக நிறைவு!கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிவில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!இ-கேஒய்சி முடிக்கவில்லை என்றாலும்... குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொருள்கள் நிறுத்தப்படாது: தமிழக அரசுதிமுகவினருக்கு மறதி அதிகம்: தாராபுரம் பிரசாரத்தில் முதல்வர் விஜய் பேச்சுஇஸ்ரேல் சென்ற விமானம் சௌதியில் தரையிறக்கம்! நடுவானில் விமானியைக் கொல்ல முயன்ற சக விமானி?கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிவில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!எம்மதமும் சம்மதம் மட்டுமல்ல எம்மதமும் நம்மதம்! முதல்வர் விஜய் பேச்சு!பேசும்போது மேடையில் கண்கலங்கிய சத்தியபாமா: ஆறுதல் சொன்ன முதல்வர் விஜய்!தவெகவில் இணைந்தார் செம்மலை! கட்சித் துண்டு அணிவித்த முதல்வர் விஜய்!ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்! ராகுல்

இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு முதல்வர் விஜய் பிரசாரம் - புகைப்படங்கள்

இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு முதல்வர் விஜய் பிரசாரம் - புகைப்படங்கள்

தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலையொட்டி, தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து முதல்வரும் அக்கட்சியின் தலைவருமான விஜய் மேற்கொண்ட பிரசாரம்.

Published On :
தேர்தல் பிரசாரத்தில் போது தனது வாகனத்திலிருந்து கையசைக்கும் முதல்வர் விஜய்.

தேர்தல் பிரசாரத்தில் போது தனது வாகனத்திலிருந்து கையசைக்கும் முதல்வர் விஜய்.

கட்சியின் வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து பிரசாரம் மேற்கொண்ட முதல்வர் விஜய்.

கட்சியின் வேட்பாளர் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து பிரசாரம் மேற்கொண்ட முதல்வர் விஜய்.

இது சாதாரண இடைத்தேர்தல் அல்ல. நேர்மைக்கும் ஊழலுக்கும் இடையிலான போர் என முதல்வர் விஜய் தேர்தல் பிரசாரம்.

இது சாதாரண இடைத்தேர்தல் அல்ல. நேர்மைக்கும் ஊழலுக்கும் இடையிலான போர் என முதல்வர் விஜய் தேர்தல் பிரசாரம்.

தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெறுவதன் மூலம் தாராபுரம் வெற்றி பெறும்.

தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெறுவதன் மூலம் தாராபுரம் வெற்றி பெறும்.

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தாராபுரம் தேர்தல் பிரசாரத்தில் முதல்வர் விஜய்.

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தாராபுரம் தேர்தல் பிரசாரத்தில் முதல்வர் விஜய்.

இரண்டு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் தீர்ப்பு எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்திய நாடே வியக்கத்தகு நாளாக அமையும் என்று கூறி அவருடைய உரையை நிறைவு செய்தார்.

இரண்டு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் தீர்ப்பு எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்திய நாடே வியக்கத்தகு நாளாக அமையும் என்று கூறி அவருடைய உரையை நிறைவு செய்தார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அந்தக் குழந்தையே நீங்கதான்... யாரைச் சொல்கிறார் முதல்வர் விஜய்!

அந்தக் குழந்தையே நீங்கதான்... யாரைச் சொல்கிறார் முதல்வர் விஜய்!

எம்மதமும் சம்மதம் மட்டுமல்ல எம்மதமும் நம்மதம்! முதல்வர் விஜய் பேச்சு!

எம்மதமும் சம்மதம் மட்டுமல்ல எம்மதமும் நம்மதம்! முதல்வர் விஜய் பேச்சு!

தாராபுரத்தில் முதல்வா் இன்று பிரசாரம்: பாதுகாப்புப் பணியில் 3 ஆயிரம் போலீஸாா்

தாராபுரத்தில் முதல்வா் இன்று பிரசாரம்: பாதுகாப்புப் பணியில் 3 ஆயிரம் போலீஸாா்

இடைத்தேர்தல்! முதல்வர் விஜய் 4 நாள்கள் பிரசாரம்!

இடைத்தேர்தல்! முதல்வர் விஜய் 4 நாள்கள் பிரசாரம்!

விடியோக்கள்

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK