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அந்தக் குழந்தையே நீங்கதான்... யாரைச் சொல்கிறார் முதல்வர் விஜய்!

தாராபுரம் பொதுக்கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் பேசியது குறித்து....

cm vijay

முதல்வர் விஜய் - படம்: விடியோ கிளிப்

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கொளத்தூர் தோல்வி குறித்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பேசியதை, முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார்.

தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளா் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் பிரசாரம் இன்று(செப். 30) மேற்கொண்டார்.

அப்போது முதல்வர் விஜய் பேசும்போது, “மக்கள் அனைவரும் தவெகவுக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்ததை மறந்துவிட்டும், திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்பியதை மறந்துவிட்டும், இன்னமும் நாம்தான் முதல்வர், நம் குடும்பம்தான் அதிகாரத்தில் இருப்பதுபோன்ற மன்னராட்சி மனப்பான்மை நமக்கு கிடையாது.

மக்களிடம் செல், மக்களுடன் வாழ் என்று அண்ணா கூறியதைதான் நாம் கடைப்பிடிக்கிறோம். ஆனால், இன்று அண்ணாவை மறந்துவிட்டு, தீயசக்தி திமுகவோடு மறைமுகமாக இணைந்து சுயநலத்துடன் சுற்றுபவர்களும் நாம் கிடையாது.

நாம் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பே எம்மதமும் நம் மதம் என்று கூறிதான் வந்தோம். கிருஷ்ண ஜெயந்தி, கிறிஸ்துமஸ், பக்ரீத் என அனைத்துக்கும் வாழ்த்து தெரிவிப்போம்.

கொளத்தூர் மக்களுக்கு கோடான கோடி நன்றி என்று கூறுகிறார் மு.க. ஸ்டாலின். அந்தக் குழந்தையே அவர்தான் என்பது போல் உள்ளது. தவறு நடந்திருக்கு, அதனால்தான் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களிக்கவில்லை என்றுதான் பொருள்.

எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவுக்கு துரோகம் செய்த இந்த, மற்றும் பலருக்கு ஓட்டு போடுவீற்களா...! கொங்கு பகுதி மக்களே, நீங்கள் சத்தியம் பக்கம்தான் நிற்பீர்கள், அதானல், நீங்கள் சத்தியபாமாவுக்கு வாக்களியுங்கள். மற்றவர்கள் சொல்லும் பொய்யை நம்பாதிர்கள்.

அன்று நடந்தது அம்மா ஆட்சி, அடுத்து நடந்தது அப்பா ஆட்சி. இன்று நடப்பது பிள்ளைகளின் ஆட்சி. நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளின் ஆட்சி. இது தான் உண்மையான மக்களாட்சி...!" என்றார்.

Summary

Chief Minister C. Joseph Vijay has criticized DMK leader M.K. Stalin's remarks regarding the defeat in Kolathur.

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