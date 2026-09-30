எம்மதமும் சம்மதம் மட்டுமல்ல எம்மதமும் நம்மதம்! முதல்வர் விஜய் பேச்சு!
அனைத்து திருவிழாவுக்கும் வாழ்த்து சொல்வோம்.. தாராபுரத்தில் விஜய் பேச்சு
தாராபுரத்தில் முதல்வர் விஜய் பேச்சு - X
எம்மதமும் சம்மதம் மட்டுமல்லாமல் எம்மதமும் நம்மதம் என்று தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் பேசினார்.
தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலையொட்டி தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை ஆதரித்து முதல்வரும் அக்கட்சியின் தலைவருமான விஜய் பிரசாரம் மேற்கொண்டார். நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் பேசியது,
அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன் எம்மதமும் சம்மதம் என்று சொன்னது மட்டுமன்று எம்மதமும் நம் மதம் என்று சொல்லிவிட்டுத்தான் அரசியலுக்கு வந்துள்ளோம்.
கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறது அப்படியென்று சொல்லிவிட்டுத்தான் அரசியலுக்கு வந்துள்ளோம். யாருடைய கடவுள் நம்பிக்கைக்கும் நாங்கள் எதிரானவர்கள் இல்லை.
உங்களின் நம்பிக்கையை நாங்கள் மதிக்கிறோம். அதனால் தான் நம் கொள்கை மதச்சார்பற்ற நீதி கொள்கை, நம் கூட்டணி மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றி கூட்டணி.
கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கும் வாழ்த்து சொல்வோம். கிருஸ்மஸ்க்கும் வாழ்த்து சொல்வோம். பக்ரீத்துக்கும் வாழ்த்து சொல்வோம். நமக்கு எல்லாம் ஒன்றுதான். எல்லோரும் சமம்தான். மற்ற கட்சியைப் போன்று நாம் இருக்கமாட்டோம் என்று முதல்வர் விஜய் பேசினார்.
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