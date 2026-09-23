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தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்: அக். 4-ல் முதல்வர் விஜய் சாலைவலம்!

அக். 4 ஆம் தேதி முதல்வர் விஜய் சாலைவலம் மேற்கொள்ளவிருப்பது தொடர்பாக...

Vijay

திருச்சியில் வாகனத்தில் நின்றபடி சாலைவலம் செல்லும் விஜய் - X / TVK

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தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளரை ஆதரித்து முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் வரும் அக். 4 ஆம் தேதி சாலைவலம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறார்.

திருப்பூர் மாவட்டம், தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கு அக்டோபா் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் பிரசாரம் தீவிரமடைந்துள்ளது.

தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் தவெக, திமுக, அதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், நாதக என ஐந்துமுனைப் போட்டி நிலவுகிறது. தவெக - சத்யபாமா, திமுக - சுகன்யா, அதிமுக - பானுமதி, இந்திய கம்யூ. - லட்சுமணன் , நாதக - கார்த்திகா உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

இந்த நிலையில், முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் சத்யபாமாவை ஆதரித்து அக். 4 ஆம் தேதி சாலைவலம் மேற்கொள்கிறார்.

ருத்ராவதியில் தொடங்கி குண்டடம், தாராபுரம், மூலனூர் வழியாக தாசர்பட்டி வரை சாலைவலம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இபிஎஸ் பிரசாரம்

தாராபுரத்தில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் கே. பானுமதியை ஆதரித்து எடப்பாடி பழனிசாமி வரும் செப். 27-ஆம் தேதி 4 மணிக்கு கன்னிவாடி, 5 மணிக்கு மூலனூர், 6 மணிக்கு கொளத்துப்பாளையம், இரவு 7 மணிக்கு உப்புத்துறைபாளையம் (தாராபுரம் நகர்) ஆகிய இடங்களில் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறார்.

இரண்டாவது நாளாக திங்கள்கிழமை (செப். 28) மாலை 4 மணிக்கு குண்டடம், 5 மணிக்கு மானூர்பாளையம், 6 மணிக்கு உப்பாறு மூணு ரோடு, இரவு 7 மணிக்கு பொன்னாபுரம் ஆகிய இடங்களில் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாார்.

மூன்றாவது நாளாக வரும் அக். 2-ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை 4 மணிக்கு தளவாய்ப்பட்டினம், 6 மணிக்கு தாராபுரம் காவல் நிலையம் அருகில், சாலைவலம் ஆகிய இடங்களில் பிரசாரம் செய்யவுள்ளார்.

Summary

TVK leader C. Joseph Vijay is set to undertake a roadshow on October 4 in support of the party's candidates contesting the Dharapuram by-election.

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