மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் பிரசார தேதி அறிவிப்பு
மதுராந்தகம் தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளரை ஆதரித்து முதல்வர் விஜய் 2 நாட்கள் பிரசாரம் செய்யவிருப்பது பற்றி...
முதல்வர் விஜய்
முதல்வரும், தவெக தலைவருமான விஜய், மதுராந்தகத்தில் செப்.25 மற்றும் அக்.2ஆம் தேதிகளில் பிரசாரம் செய்கிறார்.
செப்.25இல் மதுராந்தகம் தொகுதி அச்சரப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் பங்கேற்கிறார். அக்.2ஆம் தேதி மதுராந்தகத்தில் சாலைவலம் செல்லும் முதல்வர் விஜய் வாகனத்தில் இருந்தபடியே பிரசாரம் மேற்கொள்கிறார்.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில், முதல்வரின் மதுராந்தகம் தொகுதி பிரசார தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் (தனி), திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் (தனி) ஆகிய 2 தனித் தொகுதிகளுக்கும் வருகிற அக். 6 ஆம் தேதியில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.
தொடர்ந்து, அக். 9 ஆம் தேதியில் வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெறும். இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த செப். 9 ஆம் தேதியில் தொடங்கி செப். 16 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது. இந்த இடைத்தேர்தலில் தவெக, திமுக, அதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், நாதக என ஐந்துமுனைப் போட்டி நிலவுகிறது.
Summary
CM and TVK leader Vijay will campaign in Madurantakam on September 25 and October 2.
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