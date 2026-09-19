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இடைத்தோ்தல்: இரு தொகுதிகளுக்கு பொது விடுமுறை அறிவிப்பு

இடைத்தோ்தல் நடைபெறும் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளுக்கு அக். 6-ஆம் தேதி பொது விடுமுறை...

தமிழக அரசு - கோப்புப்படம்

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இடைத்தோ்தல் நடைபெறும் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளுக்கு அக். 6-ஆம் தேதி பொது விடுமுறை அளித்து தலைமைச் செயலா் எம். சாய்குமாா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

மேலும், அந்தத் தொகுதிகள் அடங்கிய செங்கல்பட்டு மற்றும் திருப்பூா் மாவட்டங்கள், அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளில் உள்ள தகுதியான வாக்காளா்களுக்கு அக். 6-ஆம் தேதி ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறையை அளிக்க வேண்டும் என்றும், இரு தொகுதிகளில் உள்ள அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், தொழில் நிறுவனங்கள் அன்றைய தினம் மூடப்படும் என்றும் அவா் தனது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளாா்.

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