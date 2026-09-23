சிங்கப்பூர் விமானத்தில் வந்த இரு பயணிகளிடம் ரூ.2.5 கோடி தங்கம் பறிமுதல்!
சிங்கப்பூர் விமானத்தில் வந்த இரு பயணிகளிடம் ரூ.2.5 கோடி தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தங்க நகை - பிரதி படம் - ஏஎன்ஐ
சிங்கப்பூரிலிருந்து கோவைக்கு இயக்கப்பட்ட விமானத்தில் வந்த இரண்டு பயணிகள் உள்ளாடைக்குள் மறைத்து எடுத்து வந்த ரூ.2.5 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், உள்ளாடைக்குள் தங்க நகைகளை மறைத்து எடுத்து வந்த 2 பயணிகள் கோவையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரச் சோதனை செய்ததில், தங்க நகைகள் பிடிபட்டுள்ளது. கைதானவர்கள், சென்னை புழல் மற்றும் கோவைச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
சிங்கப்பூரில் இருந்து கோவைக்கு விமானத்தில் வந்த இரு பயணிகள், தங்களது உள்ளாடைகளுக்குள் மறைத்து எடுத்து வந்த ரூ.2.47 கோடி மதிப்பிலான தங்கத்தை மீட்டுச் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்து உள்ளனர்.
கோவையில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு ஸ்கூட் (Scoot Airlines) சர்வதேச விமானம் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு 10:30 மணியளவில் சிங்கப்பூரில் இருந்து கோவை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்த விமானப் பயணிகளை, மத்திய சுங்கத்துறை வான் நுண்ணறிவுப் பிரிவு தீவிரமாகக் கண்காணித்துச் சோதனை செய்தனர்.
அப்போது, சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் நடந்து கொண்ட சிங்கப்பூர் நாட்டைச் சேர்ந்த கேசவன் என்பவரை அதிகாரிகள் தனியறைக்கு அழைத்துச் சென்று முழுமையாகச் பரிசோதித்தனர். அதில், அவர் தனது உள்ளாடைக்குள் மறைத்து வைத்து எடுத்து வந்த 835 கிராம் எடையுள்ள தங்கச் சங்கிலியைக் கண்டறிந்த அதிகாரிகள் அதனைப் பறிமுதல் செய்தனர்.இதன் சர்வதேச சந்தை மதிப்பு ரூ.1 கோடியே 31 லட்சத்து 93 ஆயிரம் ஆகும்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அதே விமானத்தில் வந்த தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வேலம்பட்டியைச் சேர்ந்த வீரப்பன் ரங்கசாமி என்பவரிடமும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரச் சோதனை மேற்கொண்டனர். அவரும் தனது உள்ளாடைக்குள் 736 கிராம் எடை உள்ள தங்க நகைகள் மற்றும் தங்கக் கட்டித் துண்டுகளை மறைத்து எடுத்து வந்தது தெரியவந்தது. இதன் மதிப்பு ரூ.1 கோடியே 16 லட்சத்து 28 ஆயிரம் ஆகும்.
இதன் மூலம் இருவரிடம் இருந்தும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தங்கத்தின் மொத்த எடை 1,571 கிராம் ஆகும். இதன் மொத்த மதிப்பு ரூ.2 கோடியே 48 லக்ஷம் (ரூ.2.47 கோடி) என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கடத்தல் தங்கத்தைப் பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், இருவரையும் உடனடியாகக் கைது செய்து கோவை தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.
நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, வெளிநாட்டவரான கேசவன் சென்னை புழல் சிறையிலும், தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த வீரப்பன் ரங்கசாமி கோவை மத்திய சிறையிலும் அடைக்கப்பட்டனர்.
இவர்கள் இருவரும் யாருக்காகத் தங்கத்தைக் கடத்தி வந்தார்கள்? பின்னணியில் இயங்கும் சர்வதேசத் தங்கக் கடத்தல் கும்பல் எது? என்பது குறித்துச் சுங்கத்துறை நுண்ணறிவுப் பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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