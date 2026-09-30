திமுக - பாஜக - தவெக: மேடையில் குழம்பிய முதல்வர் விஜய்!
பிரசார மேடையில் கட்சி பெயர் கூறும்போது முதல்வர் விஜய் குழம்பியது குறித்து...
தாராபுரம் பிரசார பொதுக்கூட்ட மேடையில், முதல்வர் விஜய், கட்சி பெயர் குறித்து பேசும்போது மாற்றித் தெரிவித்தார்.
தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளா் சத்தியபாமாவை ஆதரித்து முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் பிரசாரம் இன்று(செப். 30) மேற்கொண்டார்.
இந்தக் கூட்டட்தில் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ், வருவாய் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
முதல்வர் விஜய் பேசும்பேது, ”நம்மீது ஒருமையில் பேசுகிறார்கள். அவன், இவன் அப்படியெல்லாம். நாம் அவரை உறவோடு அழைத்தால் தவறாம். மக்கள் தீர்ப்புக்கு தலை வணங்குகிறோம் என்ற அறிக்கை, இடைத்தேர்தலுக்குப் பிறகு வரும்.
மக்கள் தீர்ப்பை மதிக்கிறோம் என்று சொல்வாராம், ஆனால் அதனை அவரே மதிக்கமாட்டாராம். என்ன சதி வேலையெல்லாம் செய்யலாம், யாரிடம் எல்லாம் கூட்டு சேரக்கூடாதோ, அவரிடம் சேருவார்.
தவெக ஒரு கிளை ஆரம்பித்து இருக்கிறார்கள். முதலில் பாஜகவின் கிளையாக இருந்தது, தற்போது திமுகவின் கிளையாக மாறிவிட்டது” என்றார்.
அதிமுக என்பதற்கு என்பதற்கு பதில் தவெக என்று கூறினார். முதல்வர் விஜய் கட்சியின் பெயர் கூறும்போது, மாற்றிக்கூறி பேசியது பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.
Summary
While speaking at a public campaign meeting in Dharapuram, Chief Minister Vijay misspoke when mentioning the party's name.
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