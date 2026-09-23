வி.எஸ். பாபு உடல்நிலை பற்றி கேட்டறிந்தார் முதல்வர் விஜய்!
கொளத்தூர் தவெக எம்.எல்.ஏ. வி.எஸ். பாபுவைச் சந்தித்து முதல்வர் விஜய் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்ததைப் பற்றி...
முதல்வர் விஜய்யுடன் வி.எஸ். பாபு - கோப்புப்படம்
கொளத்தூர் தவெக எம்.எல்.ஏ. வி.எஸ். பாபுவைச் சந்தித்து முதல்வர் விஜய் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்தார்.
கொளத்தூர் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ். பாபுவுக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கடந்த செப். 9 ஆம் தேதி அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
செப். 10 ஆம் தேதி காலை மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில் அவர் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் உள்ளதாகவும், பல்துறை நிபுணர்கள் குழுவின் கண்காணிப்பில் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் எம்.எல்.ஏ. வி.எஸ். பாபுவின் உடல்நிலை குறித்து அறிக்கைகளை வெளியிட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில் எம்.எல்.ஏ. வி.எஸ். பாபுவின் உடல்நிலை குறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிக்கை ஒன்றை நேற்று (செப். 22) வெளியிட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில் கடந்த 14 நாள்களாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் கொளத்தூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. வி.எஸ். பாபுவை, தமிழ்நாடு முதல்வரும், தவெக தலைவருமான விஜய் இன்று நேரில் சென்று நலம் விசாரித்தார்.
Summary
Chief Minister Vijay met Kolathur TVK MLA V.S. Babu and inquired about his health.
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