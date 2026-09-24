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இடைத்தேர்தல்! மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் நாளை பிரசாரம்: 5,000 பேருக்கு மட்டும் அனுமதி

முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கும் தவெக தேர்தல் பிரசாரத்தில் 5,000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி குறித்து...

C Joseph Vijay

முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்

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செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் தொகுதியில் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கும் தவெக தேர்தல் பிரசாரத்தில் 5,000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி என கட்சிப் பொதுச் செயலாளர் என். ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுராந்தகத்தில் தவெக தேர்தல் பிரசாரம் குறித்து அமைச்சரும் தவெக பொதுச் செயலாளருமான என். ஆனந்த் வெளியிட்டுள்ள அறிவிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது, "தவெக தலைவரும் முதல்வருமான விஜய் கலந்துகொள்ளும், மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தேர்தல் பிரசார நிகழ்ச்சி நாளை (செப். 25) மதுராந்தகம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி ஆத்தூர் சுங்கச்சாவடி அருகே மாலை 3 மணியளவில் நடைபெறவுள்ளது.

காவல்துறை அனுமதிக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி இந்த நிகழ்ச்சியானது முழுக்க முழுக்க, அனுமதி பெற்றவர்களுக்கான நிகழ்ச்சியாக மாவட்ட நிர்வாகிகளால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. க்யூஆர் குறியீட்டுடன் கூடிய நுழைவுச் சீட்டு அளிக்கப்பட்டுள்ள 5,000 பேர் மட்டுமே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள அனுமதிக்கப்படுவார்கள். வேறு யாருக்கும் கண்டிப்பாக அனுமதி கிடையாது.

க்யூஆர் குறியீடு அனுமதிச் சீட்டானது, தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பாதுகாப்பு கருதி, கர்ப்பிணிப் பெண்கள், சிறுவர் - சிறுமியர், பள்ளி மாணவ - மாணவியர், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள், உடல்நலம் குன்றியவர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்வதற்கான க்யூஆர் குறியீடு அனுமதிச் சீட்டு வழங்கப்படவில்லை. எனவே இவர்கள் யாரும் கண்டிப்பாக வர வேண்டாம்.

க்யூஆர் குறியீடு அனுமதிச் சீட்டு வழங்கப்பட்டு, நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள உள்ளவர்களுக்குத் தேவையான குடிநீர், மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

அனுமதிச் சீட்டு இல்லாத கட்சியினரோ பொதுமக்களும் கண்டிப்பாக அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். எனவே அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியைத் தொலைக்காட்சி, சமூக வலைத்தள நேரலைகளில் கண்டு, க்யூஆர் குறியீடு அனுமதிச் சீட்டு பெற்றிருப்பவர்கள் மட்டுமே பங்கேற்க முழு ஒத்துழைப்பு தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Only 5,000 people will be permitted to attend the TVK election campaign featuring leader Vijay, says Minister N Anand

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