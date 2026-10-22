பருவமழை தீவிரம்: சென்னை எழிலகத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!
பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதையொட்டி சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசர கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு...
முதல்வர் விஜய் - X
தமிழகத்தில் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதையொட்டி சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசர கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் முதல்வர் விஜய் இன்று (அக்.22) ஆய்வு செய்து வருகிறார்.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதையடுத்து தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.
இதையடுத்து மழை தொடர்பான தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளதுடன் பருவமழை தொடர்பாக ஆய்வு செய்தும் வருகிறார்.
தொடர்ந்து இன்று சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள மாநில அவசர கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு செய்து வருகிறார். மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் புகார்கள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்து வருகிறார்.
தலைமைச் செயலர் சாய் குமார், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் ஆகியோர் உடனிருக்கின்றனர்.
மழை தொடர்பான புகார்களுக்கு மாநில அவசர கட்டுப்பாட்டு மையத்தை 1070 என்ற எண் மூலமாக தொடர்புகொள்ளலாம்.
Summary
Monsoon: CM Vijay inspects Chennai Ezhilakam State Emergency Operations Centre
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