இடைத்தேர்தல்: ஒரே வரியில் சொல்வதென்றால்... மு.க. ஸ்டாலின்
இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் ஒரே வரியில் வரியில் பதிலளித்தது குறித்து...
மு.க. ஸ்டாலின். - படம் - எக்ஸ்
இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (அக். 10) ஒரே வரியில் பதிலளித்துள்ளார்.
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று வெளியாகிய நிலையில், இரண்டு தொகுதிகளிலும் ஆளுங்கட்சியான தவெக வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இதன்மூலம், தவெகவின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 109 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இவ்விரு தொகுதிகளிலும் சட்டப்பேரவை பொதுத் தேர்தலில் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்த திமுக இடைத்தேர்தலில் இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறியது.
மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் வெற்றியானது துரோகத்துக்குக் கிடைத்த இடைக்கால வெற்றி என மு.க. ஸ்டாலிம் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் நேற்று விமர்சித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், இடைத்தேர்தல் முடிவுகளை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? என்ற செய்தியாளரின் கேள்விக்கு மு.க. ஸ்டாலின் பதிலளித்து பேசியதாவது:
நான் ஏற்கெனவே அறிக்கை கொடுத்துள்ளேன். அதுவே போதுமானது. ஒரே வரியில் சொல்ல வேண்டுமென்றால், திமுகவைப் பொறுத்தவரையில், தோல்வியில் வெற்றி; தவெகவைப் பொறுத்தவரையில், வெற்றியில் தோல்வி என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
DMK leader M.K. Stalin responded in a single sentence today (Oct. 10) regarding the by-election results.
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