வீட்டுக் காவலில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்!
திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் நிகழ்வு பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், கட்சி நிர்வாகிகளுடன் செல்ல இருந்த நிலையில் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...
நயினார் நாகேந்திரன் - கோப்புப் படம்
திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் நிகழ்வு பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், கட்சி நிர்வாகிகளுடன் செல்ல இருந்த நிலையில் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் கார்த்திகைத் திருநாளான இன்று (நவ. 24) ஒரு நாள் மட்டும் தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள கல்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று பாஜக, இந்து முன்னணி உள்ளிட்ட ஹிந்து அமைப்புகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.
மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள தீபத் தூணில் திருக்கார்த்திகை நாளன்று விளக்கேற்றலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவையடுத்து, பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நெல்லையிலிருந்து பாஜக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களுடன் திரண்டு சென்று, திருப்பரங்குன்றத்தில் விளக்கேற்றும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கத் திட்டமிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில், அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கும் பொருட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இன்று காலை நெல்லையில் உள்ள நயினார் நாகேந்திரனை காவல்துறையினர் திடீரென வீட்டுக் காவலில் வைத்தனர். இதனையொட்டி, அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடக்காமல் இருக்க அவரது வீட்டைச் சுற்றிலும் ஏராளமான காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டு பலத்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும், திருநெல்வேலி மாவட்டம் முழுவதும் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படாமல் தடுக்கும் வகையில், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பாஜக, இந்து முன்னணி அமைப்புகளை சேர்ந்த 480 பேர் அவரவர் வீடுகளிலேயே காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.
இந்த நிலையில், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், “உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை வணங்கி ஏற்றுக்கொண்டு திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு அரசு உடனடியாக ஆணை பிறப்பித்திருக்க வேண்டும். ஆனால், பெரும்பான்மை சமுதாய மக்களின் கோரிக்கையை நிராகரித்து, தேவையில்லாத சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னையாக அரசு திசைதிருப்பி வருகிறது.
இன்று (நவ. 24) கார்த்திகை தீபத் திருநாளை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பாஜக மாவட்டத் தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களைக் காவல் துறையினர் வீட்டுக்காவலில் வைத்து முடக்கியிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.
நீதிமன்ற உத்தரவுகளை மதிக்காமல் காவல்துறையை ஏவி விடுவதிலேயே அரசு கவனம் செலுத்துகிறது. அதேவேளையில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பெண் ஆட்சியருக்கு தொல்லை அளித்ததாகப் புகாருக்குள்ளான எம்.எல்.ஏ. அருண் விக்னேஷ் மீது இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாத ஒரு நிர்வாகத் திறமையற்ற அரசாகவே இது செயல்படுகிறது.
இன்னமும் கால அவகாசம் உள்ளது. உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி, இன்று மாலை மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் உரிய பாதுகாப்புடன் குறைந்தபட்சம் 10 பேராவது சென்று தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், தமிழக வரலாற்றில் இந்நாள் ஒரு இருண்ட நாளாக அமையும்” என்றார் அவர்.
பாஜக மாநிலத் தலைவர் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் ஒரே நேரத்தில் வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் நெல்லை, தென் மாவட்டங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Summary
BJP State President Nainar Nagendran has been placed under house arrest just as he was preparing to head to Thiruparankundram, accompanied by party officials, for the 'deepam’ event.
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