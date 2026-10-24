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5 தொகுதி இடைத்தேர்தல்: திமுக நிர்வாகிகளுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை

திமுக நிர்வாகிகளுடன் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்துவது பற்றி...

M.K. Stalin

மு.க. ஸ்டாலின். - X

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தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள 5 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் குறித்து திமுக நிர்வாகிகளுடன் கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

தமிழநாட்டில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளுக்கு சமீபத்தில் இடைத்தேர்தல் நடந்து முடிந்த நிலையில் மீதியுள்ள திருச்சி கிழக்கு, பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், விராலிமலை, கரூர் ஆகிய தொகுதிகளுக்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதையடுத்து இன்று 5 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் குறித்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெறும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மூத்த நிர்வாகிகள் கே.என். நேரு, செந்தில் பாலாஜி, ஓபிஎஸ் ஆகியோர் பங்கேற்றுள்ளனர். மேலும் இந்த 5 தொகுதிகள் தொடர்புடைய மாநில நிர்வாகிகள், பொறுப்பாளர்களுடன் ஆலோசனை செய்யப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும் திமுக கட்சிப் பணிகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்படுவதாகத் தெரிகிறது.

Summary

5 constituency by-elections: MK Stalin holds consultations with DMK executives

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