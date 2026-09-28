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இடைத்தேர்தல் குறித்து மு.க. ஸ்டாலின் ஆலோசனை

மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் குறித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தியிருப்பது பற்றி...

M.K. Stalin holds consultations regarding by-elections.

மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்

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மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் குறித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார்.

தேர்தல் பணி, கட்சி நிர்வாகிகளின் பணிகள் குறித்து துரைமுருகன், டி.ஆர்.பாலு உள்ளிட்டோருடன் அவர் இந்த ஆலோசனையை மேற்கொண்டார். திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தாராபுரத்தில் அக்.2ஆம் தேதியும், மதுராந்தகத்தில் அக்.3ஆம் தேதியும் மு.க.ஸ்டாலின் பிராசரம் செய்யவுள்ளதாக தகவல் வெளியான நிலையில் இந்த ஆலோசனை நடைபெற்றிருக்கிறது.

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 7 பேரவைத் தொகுதிகளில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய 2 தொகுதிகளுக்கு மட்டும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இரு தொகுதிகளிலும் அக்டோபர் 6-ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. தொடர்ந்து, அக். 9 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.

இதில் திமுக சாா்பில் மதுராந்தகம் வேட்பாளராக இ.பரந்தாமனும், தாராபுரம் தொகுதி வேட்பாளராக செள.சுகன்யாவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனா். மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தவெக கூட்டணி, திமுக, அதிமுக, நாதக, இடதுசாரிகள் என பலமுனைப் போட்டி நிலவுகிறது.

இடைத்தேர்தலையொட்டி ஆளும் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் முக்கியத் தலைவர்கள் அங்கு முகாமிட்டுத் தீவிர வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Summary

DMK President M.K. Stalin held a consultative meeting regarding the Madurantakam and Dharapuram by-elections at Anna Arivalayam in Chennai.

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