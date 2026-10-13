தமிழ்நாடு என்ற பெயர் ஒலிக்குமட்டும் சங்கரலிங்கனாரின் புகழும் ஓயாது! மு.க. ஸ்டாலின்
தியாகி சங்கரலிங்கனாரின் நினைவு நாளையொட்டி திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் பதிவு...
மு.க. ஸ்டாலின். - படம் - எக்ஸ்
'தமிழ்நாடு' எனும் பெயருக்காக உயிர்நீத்த தியாகி சங்கரலிங்கனாரின் நினைவு நாளையொட்டி அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் அவரை நினைவுகூர்ந்து புகழாரம் சூட்டி வருகின்றனர்.
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,
"தமிழ்நாடு எனும் பெயருக்காக உயிரையே கொடுத்த உணர்வாளர் சங்கரலிங்கனார் நினைவு நாள்!
வரலாற்றில் பல பெயர்கள் இருக்கலாம். ஆனால், ஒரு பெயருக்காக உயிரையே இழந்த வரலாறுதான் விருதுநகர் தந்த வீரத் தியாகி சங்கரலிங்கனாருடையது.
தமிழ்நாட்டுக்குத் தமிழ்நாடு எனப் பெயர்சூட்ட வேண்டுமென 76 நாள்கள் உண்ணாநோன்பிருந்தார். இறுதியில் உயிரையே துறந்தார்.
ஆயினும் அன்றைய ஆட்சியாளர்கள் அவரது கோரிக்கையை நிறைவேற்றவில்லை. திமுக ஆட்சி அமையும்வரை காலம் கனியவில்லை.
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தமிழ்நாடு பெயர்சூட்டலில் பல பேரின் போராட்டங்கள், தியாகங்கள், திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சளைக்காத முயற்சிகள் அடங்கியுள்ளன.
ஆனால், இப்போராட்டத்தில் தனது இன்னுயிரையே இழக்கத் துணிந்த சங்கரலிங்கனாரின் தமிழுணர்வுக்கு ஈடு இணை ஏதுமில்லை.
தமிழ்நாடு என்ற பெயர் இம்மாநிலத்தில் ஒலிக்குமட்டும் சங்கரலிங்கனாரின் புகழும் ஓயாது! தமிழ்நாடு வாழ்க!" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
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Summary
DMK leader M.K. Stalin post on occasion of death anniversary of the martyr Sankaralinganar
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