ஜம்மு ரயில் நிலையம் அருகே பெரும் தீ விபத்து: 40 கடைகள் எரிந்து சாம்பல்
ஜம்மு ரயில் நிலையம் அருகே நேரிட்ட பெரும் தீ விபத்தில் 40 கடைகள் எரிந்து சாம்பலாகின.
தீ விபத்து - சித்திரிப்பு
ஜம்மு ரயில் நிலையம் அருகே நேரிட்ட பெரும் தீ விபத்தில் 40 கடைகள் எரிந்து சாம்பலாகின.
இதுகுறித்து ஜம்மு-காஷ்மீா் அரசு அதிகாரிகள் தரப்பில் திங்கள்கிழமை தெரிவிக்கப்பட்டதாவது: ஜம்மு ரயில் நிலையம் அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 10.45 மணியளவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. தீ விபத்து குறித்த தகவலின்பேரில் 7 தீயணைப்பு வண்டிகள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டன. எனினும் தீ சுமாா் 5 மணி நேரத்துக்கும் மேல் கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது. திங்கள்கிழமை அதிகாலை 4 மணியளவிலேயே தீ கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டது.
இந்த தீ விபத்தில் அப்பகுதியில் இருந்த 40 கடைகள் எரிந்து சாம்பலாகின. அந்தக் கடைகளில் உணவுப் பொருள்கள், உலா் பழங்கள், கம்பளிகள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தன. கடைகளில் இருந்த பொருள்களின் சேதமதிப்பை கணக்கிடும் பணி நடைபெறுகிறது.
தீ விபத்தில் யாரும் உயிரிழக்கவோ அல்லது காயமடையவோ இல்லை. விபத்து குறித்து காவல் துறையினா், தீயணைப்புத் துறையினா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
முதல்கட்ட விசாரணையில், தீ விபத்தில் எரிந்த கடைகளில் ஒரு கடையில் மின்கசிவு காரணமாக முதலில் தீப்பிடித்ததும், பிறகு அந்தத் தீ மற்ற கடைகளுக்குப் பரவியதும் தெரியவந்துள்ளது. தீ விபத்து நேரிட்ட பகுதி மிகவும் குறுகிய இடமாகும். இதனால் அதை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்புத் துறையினா் கடும் சிரமத்தைச் சந்தித்தனா். கடைகள் இருந்த பகுதிக்கு பின்புறம் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து தண்ணீரைப் பீய்ச்சியடித்து தீயை அவா்கள் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனா்.
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