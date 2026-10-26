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ஜம்முவில் பயங்கர தீ விபத்து! 40 கடைகள் எரிந்து நாசம்!

ஜம்மு சந்தையில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்து பற்றி...

Jammu Fire Accident

ஜம்முவில் பயங்கர தீ விபத்து - PTI

Updated On :

ஜம்மு ரயில் நிலையம் அருகே அமைந்துள்ள சந்தையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 40 கடைகள் எரிந்து நாசமாகின.

ஜம்மு ரயில் நிலையம் அருகேவுள்ள ஷிவ் சந்தையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 10.45 மணியளவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பான தகவல் கிடைத்தவுடன் தீயணைப்புப் படையினர் ஏழு வாகனங்களில் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்தனர். சந்தைக்குச் செல்லும் வழி மிகவும் குறுகலான பாதையாக இருந்ததால் தீயணைப்பு வாகனங்கள் செல்வதில் பெரும் சவால் ஏற்பட்டது.

பாதிக்கப்பட்ட கடையை நேரடியாக அடைய முடியாத நிலையில், சந்தையின் பின்பக்கத்திலிருந்து தீயை அணைக்கும் பணிகளை வீரர்கள் மேற்பட்டனர்.

சுமார் 5 மணிநேரத்துக்கும் மேலாக போராடி அதிகாலை 4 மணியளவில் தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இந்த விபத்தில் சந்தையிலிருந்த 40-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் எரிந்து நாசமாகின.

மேலும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஒரு தீயணைப்பு வாகனத்தை சம்பவ இடத்திலேயே நிலைநிறுத்தியுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தச் சம்பவத்தால் சந்தைக்குப் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இதனால் மிகப்பெரிய நிதி இழப்பைச் சந்தித்துள்ளதாகவும் வணிகர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

Summary

Major fire in Jammu - 40 shops gutted

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