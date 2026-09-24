ஆண்டுக்கு 6 சிலிண்டர்கள் இலவசம்! ஜம்மு - காஷ்மீர் அரசு ஒப்புதல்!
ஆண்டுக்கு 6 சிலிண்டர்கள் இலவசம் வழங்கவுள்ளதாக ஜம்மு - காஷ்மீர் அரசு தெரிவித்திருப்பது பற்றி...
சிலிண்டர்கள் - கோப்புப்படம்
ஜம்மு - காஷ்மீரில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு 6 இலவச சிலிண்டர்கள் வழங்கும் திட்டத்துக்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
ஜம்மு - காஷ்மீர் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் கடந்த செப். 21 முதல் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில், 'அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா' திட்டத்தில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு ஆறு சிலிண்டர்கள் வழங்கும் திட்டத்துக்கு ஜம்மு - காஷ்மீர் அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக உணவு மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரத்துறை அமைச்சர் சதீஷ் சர்மா வியாழக்கிழமை சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார்.
ஆண்டுக்கு 12 சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும் என்று தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு, தற்போது 6 சிலிண்டர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜக எம்.எல்.ஏ.க்கள் முழக்கமிட்டனர்.
இதுதொடர்பாக ஜம்மு - காஷ்மீர் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுனில் சர்மா பேசியதாவது:
“தேர்தல் சமயத்தில் அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் 12 இலவச சிலிண்டர்களை வழங்குவதாக அரசு உறுதியளித்திருந்த நிலையில், தற்போது 'அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா' குடும்பங்களுக்கு மட்டும் ஆறு சிலிண்டர்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசின் உண்மை முகம் வெளிப்பட்டுவிட்டது. நீங்கள் மக்களை ஏமாற்றிவிட்டீர்கள். அனைவருக்கும் ஆறு சிலிண்டர்களைக் கூட வழங்காதது ஏழைகளுக்குச் செய்யும் துரோகம்.
மேலும், ஒரு லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்குவதாக அளித்த வாக்குறுதிகள் என்ன ஆனது” என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
இதனால், ஜம்மு - காஷ்மீர் சட்டப்பேரவையில் ஆளும் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சிக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே காரசார வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
Summary
6 free cylinders per year - Jammu & Kashmir government approves
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