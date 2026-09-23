ஐ.நா. கூட்டத்தில் மீண்டும் காஷ்மீர் விவகாரத்தைக் குறிப்பிட்ட துருக்கி அதிபர்!
நியூயார்க்கில் நடைபெறும் ஐக்கிய நாடுகள் பொது அவைக் கூட்டத்தில் துருக்கி அதிபர் எர்டோகன் காஷ்மீர் விவகாரத்தைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்...
ஐ.நா. பொது அவைக் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய துருக்கி அதிபர் எர்டோகன்... - ஏபி
நியூயார்க்கில் நடைபெறும் ஐக்கிய நாடுகள் பொது அவைக் கூட்டத்தில் துருக்கி அதிபர் ரெசெப் தயிப் எர்டோகன் மீண்டும் காஷ்மீர் விவகாரத்தைக் குறிப்பிட்டு பேசியுள்ளார்.
ஐக்கிய நாடுகள் பொது அவையின் 81 ஆவது கூட்டத்தொடர் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் இந்தியா உள்ளிட்ட ஏராளமான உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று உரையாற்றி வருகின்றனர்.
இந்தக் கூட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (செப். 22) பங்கேற்று உரையாற்றிய துருக்கி அதிபர் எர்டோகன் காஷ்மீர் விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தெற்காசிய பிரச்னைகளை ஐ.நா.வின் கட்டமைப்புகள் மூலம் பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தி தீர்க்கப்பட வேண்டுமென வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் பேசியதாவது:
“தெற்காசியாவின் காஷ்மீர் விவகாரம் உள்பட அனைத்துப் பிரச்னைகளும் ஐ.நா. அவையின் சாசனம் மற்றும் தீர்மானங்களின் கட்டமைப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் தீர்க்கப்பட வேண்டியது அவசியம்” எனக் கூறியுள்ளார்.
காஷ்மீர் விவகாரத்தில் மூன்றாம் தரப்பு தலையிட வேண்டாமென இந்திய அரசு தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வரும் நிலையில், பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷரீஃப் முன்னிலையில் அதிபர் எர்டோகன் இந்த உரையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
ஏற்கெனவே, கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஐ.நா. அவைக் கூட்டத்தொடரில் காஷ்மீர் விவகாரத்தைப் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் முடிவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டுமென துருக்கி அதிபர் எர்டோகன் உரையாற்றினார்.
அவரது கருத்துகளை நிராகரித்த இந்திய அரசு, ஜம்மு - காஷ்மீர் இந்தியாவின் முக்கியத்துவம் மிகுந்த பகுதி எனவும்; இதில், மூன்றாம் தரப்பும் தலையிட வேண்டாமெனவும் அறிவுறுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Turkish President Erdoğan has once again raised the Kashmir issue while speaking at the United Nations General Assembly.
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