அரசு ஊழியர்களுக்கு நாளையே சம்பளம்! வங்கிகள் வேலை நிறுத்தம் எதிரொலி!
அரசு ஊழியர்களுக்கு நாளையே சம்பளம் வரவுவைக்கவிருப்பதாக வெளியான தகவல் பற்றி...
பிரதிப் படம்
வங்கி ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்த எதிரொலியாக மத்திய அரசின் ஊழியர்களுக்கு நாளையே சம்பளத்தை வரவுவைக்க நிதியமைச்சகம் முடிவெடுத்துள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
வாரத்திற்கு 5 நாள்கள் வேலை போன்ற முக்கிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, வங்கி ஊழியர்கள் 90% பேரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஏழு தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பான ஐக்கிய வங்கி ஊழியா் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் செப். 28 முதல் 30-ஆம் தேதிவரை மூன்று நாள்களுக்கு நாடு தழுவிய வங்கி வேலைநிறுத்தத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு முந்தைய நாள்களான செப். 26, 27 ஆகியவை வார இறுதி (சனி, ஞாயிறு) விடுமுறை நாள்களாகும். இதனால் தொடா்ந்து 5 நாள்கள் வங்கிகள் மூடப்பட்டால் பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய தேவைகள் பெருமளவு பாதிக்கப்படும் நிலை உள்ளது.
இந்த நிலையில், மாதத்தின் கடைசி நாளான செப். 30 ஆம் தேதி புதன்கிழமை, அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வரவுவைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசின் ஊழியர்களுக்கு நாளையே (செப். 25) இம்மாதத்துக்கான சம்பளம் வரவு வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை நிதியமைச்சகம் செய்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், ஓய்வூதியம் பெறும் மத்திய அரசின் முன்னாள் ஊழியர்களுக்கும் நாளையே சம்பளம் வரவுவைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், இதுதொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை மத்திய அரசு இன்னும் வெளியிடவில்லை.
மேலும், பொதுமக்களின் சிரமங்களை தவிர்க்க, செப். 27-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று, அனைத்து பொதுத்துறை வங்கிகள் மற்றும் பிராந்திய ஊரக வங்கிகளை திறக்க பாரத ரிசா்வ் வங்கி ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
இதனால், வங்கிகள் மூலம் சம்பளம் வரவு வைக்கும் தனியார் நிறுவனங்கள், செப். 27 அன்றே தங்களின் ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் அளிக்க வாய்ப்புள்ளது.
Summary
Government employees to receive salaries tomorrow! Impact of the bank strike!
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