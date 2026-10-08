கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் நிலையம் அருகே 101 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்
ஒடிசா மாநிலத்தில் இருந்து ரயில் மூலம் கடத்தி வரப்பட்ட 101 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தது தொடர்பாக...
ஒடிசா மாநிலத்தில் இருந்து ரயில் மூலம் கஞ்சா கடத்தி வந்தவரை கைது செய்து அழைத்துச் செல்லும் போலீசார். - டிஎன்எஸ்
கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் நிலையம் அருகே போலீசார் நடத்திய தீவிர சோதனையில், ஒடிசா மாநிலத்தில் இருந்து ரயில் மூலம் கடத்தி வரப்பட்ட 101 கிலோ கஞ்சாவை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
இது தொடர்பாக ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பெலீரியன் பீரோ (36) என்பவரை போலீசார் கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி ரயில் நிலையம் அருகே கஞ்சா கடத்தி வரப்படுவதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து கும்மிடிப்பூண்டி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது பெரிய பைகளுடன் சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் வந்த ஒருவரை போலீசார் மடக்கிப் பிடித்து சோதனை செய்தனர்.
அவர் வைத்திருந்த பைகளை சோதனையிட்டபோது அதில் கஞ்சா பொட்டலங்கள் இருந்தது தெரிய வந்தது.
தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட சோதனையில் மொத்தம் 101 கிலோ கஞ்சா இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார், அந்த நபரை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தினர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில் அவர் ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பெலீரியன் பீரோ (36) என்பதும், ஒடிசாவில் இருந்து கஞ்சாவை ரயில் மூலம் கடத்தி வந்து விற்பனை செய்ய முயன்றது தெரியவந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து பெலீரியன் பீரோவை போலீசார் கைது செய்து, அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர்
இதையடுத்து அவர் திருவள்ளூர் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு புழல் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த கஞ்சா கடத்தல் சம்பவத்தில் மேலும் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது, கஞ்சா எங்கு கொண்டு செல்லப்பட இருந்தது என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் கும்மிடிப்பூண்டி போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
101 kg of Ganja seized near Gummidipoondi railway station
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