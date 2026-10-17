வங்கதேசத்தில் கடற்கரையோர கேளிக்கை விடுதியில் தீ விபத்து: 10 போ் உயிரிழப்பு
வங்கதேசத்தில் கடற்கரையோர கேளிக்கை விடுதியில் சனிக்கிழமை காலை நேரிட்ட தீ விபத்தில் 10 போ் உயிரிழந்தனா்.
வங்கதேசத்தில் கடற்கரையோர கேளிக்கை விடுதியில் சனிக்கிழமை காலை நேரிட்ட தீ விபத்தில் 10 போ் உயிரிழந்தனா்.
இதுகுறித்து வங்கதேச அரசு அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாவது: வங்கதேச தலைநகா் டாக்காவில் இருந்து சுமாா் 400 கிலோ மீட்டா் தொலைவில் உள்ளது கோலாடோலி நகரம். வங்கதேசத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற கடற்கரை சுற்றுலாத் தலங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். இந்நகரம் அருகே உள்ள உஹியா கிராமத்தில் கடற்கரையோரம் மூங்கில் மற்றும் மரக்கட்டைகளால் கட்டப்பட்ட மூன்று மாடிகளை கொண்ட கேளிக்கை விடுதி உள்ளது.
இந்நிலையில், அங்கு சனிக்கிழமை காலை திடீரென தீ விபத்து நேரிட்டது. இதில் கேளிக்கை விடுதி முழுவதும் எரிந்து சாம்பலானது. இந்த விபத்தில் 10 போ் உயிரிழந்தனா். அவா்களில் கேளிக்கை விடுதியில் தங்கியிருந்த ஆஷிக் இஸ்லாம் என்பவரின் மனைவி, அவரது குடும்ப உறுப்பினா்கள் 5 போ் உயிரிழந்தனா். ஆஷிக் இஸ்லாம் 2-ஆவது தளத்தில் இருந்து கீழே குதித்ததால் காயத்துடன் உயிா் தப்பினாா். இதேபோல் மேலும் 4 போ் 2-ஆவது தளத்தில் இருந்து கீழே குதித்து காயத்துடன் உயிா் தப்பினா்.
தகவலின்பேரில் தீயணைப்புப் படையினா், பொதுமக்கள், பாதுகாப்புப் படையினா் விரைந்து வந்து மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனா். தீ விபத்து நேரிட்ட இடத்தில் இருந்து 10 பேரின் சடலங்களை தீயில் கருகிய நிலையில் மீட்டனா். இதுதவிா்த்து தீ விபத்தில் 9 போ் காயமடைந்தனா். அவா்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு மீட்புக் குழுவினா் அனுப்பி வைத்தனா்.
தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து தெரியவில்லை என்று கோக்ஸ் பஜாா் நகர துணை ஆணையா் ஏ. மன்னன் தெரிவித்துள்ளாா். அதேநேரத்தில் கேளிக்கை விடுதியில் உள்ள உணவு தயாரிக்கும் இடத்தில் இருந்து தீ பரவியிருக்கலாம் என்று சிலா் சந்தேகம் தெரிவித்திருப்பதாகவும், அதுகுறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவா் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
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