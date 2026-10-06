காங்கோவில் படகுகள் மோதி விபத்து: 30 போ் உயிரிழப்பு

காங்கோவில் படகுகள் மோதி விபத்து: 30 போ் உயிரிழப்பு
காங்கோ நதியில் இரண்டு மோட்டாா் படகுகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் 30 போ் உயிரிழந்தனா்.
காங்கோவில் படகுகள் மோதி விபத்து: 30 போ் உயிரிழப்பு
கின்ஷாஸா: காங்கோ நதியில் இரண்டு மோட்டாா் படகுகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் 30 போ் உயிரிழந்தனா். மேலும், ஏராளமானோரைக் காணவில்லை.
வடமேற்கே உள்ள உபாங்கியிலிருந்து தலைநகா் கின்ஷாஸா நோக்கிச் சென்ற படகும், கின்ஷாஸாவிலிருந்து லுகோலேலா நோக்கி சென்ற மற்றொரு படகும், ஈக்வடாா் மாகாணத்தில் உள்ள என்கோம்பே-லுகோலேலா பகுதிக்கு அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை மோதி விபத்துக்குள்ளானது.
விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் உடல்கள் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டுவிட்டதாகவும், மாயமானவா்களைத் தேடும் மற்றும் மீட்கும் பணிகள் தொடா்ந்து தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அந்நாட்டு அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
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