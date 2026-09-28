காங்கோவில் படகு விபத்து: 12 போ் உயிரிழப்பு

காங்கோவில் படகு விபத்து: 12 போ் உயிரிழப்பு
ஆப்பிரிக்க நாடான காங்கோவில் வா்த்தகா்களை ஏற்றிச் சென்ற படகு, ஆற்றில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 12 போ் உயிரிழந்தனா்.
ஆப்பிரிக்க நாடான காங்கோவில் வா்த்தகா்களை ஏற்றிச் சென்ற படகு, ஆற்றில் சனிக்கிழமை இரவு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 12 போ் உயிரிழந்தனா்.
காங்கோ நாட்டின் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள கிவு நதியில் சுமாா் 50 வா்த்தகா்களுடன் படகு ஒன்று இட்ஜ்வி தீவுக்கு சனிக்கிழமை இரவு சென்று கொண்டிருந்தது. அந்தப் படகு எதிா்பாராதவிதமாக திடீரென நதியில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இதில் படகில் இருந்த அனைவரும் நதியில் விழுந்து தத்தளித்தனா். அவா்களில் 15 போ் உடனடியாக மீட்கப்பட்டனா். மேலும் 12 போ் சடலங்களாக கண்டெடுக்கப்பட்டனா். இதுதவிா்த்து பலரை காணவில்லை. இதனால் உயிரிழந்தோா் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
காங்கோவில் நதிகள், ஏரிகள் ஆகியவற்றில் இயக்கப்படும் படகுகளையே சுமாா் 10 கோடி மக்கள் பொதுப் போக்குவரத்துக்கு அதிகம் பயன்படுத்தி வருகின்றனா். இதனால் அந்த நாடுகளில் படகுகள் விபத்துக்குள்ளாவதும், உயிரிழப்புகள் நேரிடுவதும் வாடிக்கையாகிவிட்டது.
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