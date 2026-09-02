எகிப்தில் பயணிகள் பேருந்து விபத்து: 22 பேர் பலி
எகிப்தின் சினாய் தீபகற்ப பகுதியில் பயணிகள் பேருந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 22 போ் உயிரிழந்தனா்; 28 போ் படுகாயமடைந்தனா்.
எகிப்தின் சினாய் தீபகற்ப பகுதியில் பயணிகள் பேருந்து புதன்கிழமை விபத்துக்குள்ளானதில் 22 போ் உயிரிழந்தனா்; 28 போ் படுகாயமடைந்தனா்.
எகிப்து தலைநகா் கெய்ரோவில் இருந்து, ஜோா்டான் தலைநகா் அம்மான் நோக்கிச் சென்ற இப்பேருந்து, தெற்கு சினாய் மாகாணத்தின் சுற்றுலாத் தலங்களான தாஹப் மற்றும் நுவேபா நகரங்களை இணைக்கும் சாலையில் விபத்துக்குள்ளானது.
பேருந்தின் டயா் வெடித்ததே விபத்துக்குக் காரணமாக முதல்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இவ்விபத்தில் ஜோா்டான் நாட்டைச் சோ்ந்த சிலரும் உயிரிழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
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