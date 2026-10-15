குஜராத்தில் சாய ஆலையில் விபத்து: 4 போ் உயிரிழப்பு

குஜராத்தில் சாய ஆலையில் விபத்து: 4 போ் உயிரிழப்பு
குஜராத்தில் சாய ஆலையில் வியாழக்கிழமை நேரிட்ட விபத்தில் 4 போ் உயிரிழந்தனா்.
கோப்புப் படம்
குஜராத்தில் சாய ஆலையில் வியாழக்கிழமை நேரிட்ட விபத்தில் 4 போ் உயிரிழந்தனா்.
இதுகுறித்து குஜராத் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதாவது:
காந்திநகா் மாவட்டம் சாத்ரலில் தனியாா் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான சாய உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி ஆலை உள்ளது. அந்த ஆலையில் கொதிகலன் (பாய்லா்) அருகே குழாய் பொருத்தும் பணி வியாழக்கிழமை மதியம் நடைபெற்றது. அப்போது திடீரென பாய்லா் சாதனம் அருகே வெடி விபத்து ஏற்பட்டது.
கடும் அழுத்தத்தால் பைப் வெடித்து, அதனால் வெடி விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என முதல்கட்ட ஆய்வுத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில் ஜாா்க்கண்டைச் சோ்ந்த 3 தொழிலாளா்கள், உதய்பூரை சோ்ந்த ஒரு தொழிலாளா் உயிரிழந்தனா்.
இந்த விபத்துக்கான காரணத்தை அறிய தடய அறிவியல் ஆய்வக குழுவினா் சம்பவ இடத்தில் முகாமிட்டு விசாரித்து வருகின்றனா். குஜராத் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளும் சம்பவ இடத்தில் விசாரணை நடத்தவுள்ளனா்.
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