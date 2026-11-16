டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 27 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.92 ஆக நிறைவு!
டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 27 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.92 ஆக நிறைவு.
இந்திய ரூபாய் | கோப்புப் படம்
மும்பை: தொடர்ந்து வரும் வெளிநாட்டு நிதி, உள்நாட்டு பங்குச் சந்தையில் ஏற்பட்ட எழுச்சி மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு ஆகியவற்றால், இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 27 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.92 ஆக நிலைபெற்றது.
உள்நாட்டு பங்குச் சந்தையில் ஏற்பட்ட ஏற்றம் மற்றும் வெளிநாட்டு நிதி வரவுகள் காரணமாக, ரூபாய் அதன் இரண்டு நாள் சரிவுப் போக்கிலிருந்து மீண்டதாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
இருப்பினும், அமெரிக்க கருவூலப் பத்திரங்களின் வருவாய் அதிகரிப்பு மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தைகளில் டாலரின் வலுவான நிலை ஆகியவற்றால் ரூபாயின் உயர்வு கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.22 ஆக தொடங்கி, வர்த்தகத்தின் போது, அதிகபட்சமாக ரூ. 93.91 ஆகவும் குறைந்தபட்சமாக ரூ. 94.25 ஐ எட்டியது. வர்த்தக முடிவில் அதன் முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 27 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 93.92 ஆக முடிவடைந்தது.
Summary
The rupee appreciated by 27 paise to close at 93.92 against the US dollar on Monday.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.