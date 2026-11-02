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டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.86 ஆக நிறைவு!

இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.86ஆக நிறைவு.

கோப்புப் படம்

Updated On :

மும்பை: டாலரின் வலுவான நிலை காரணமாக, இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில் ரூபாய் மதிப்பு 10 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.86ஆக நிறைவடைந்தது.

முந்தைய அமர்வுகளில் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வெகுவாக மீண்ட நிலையில், கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவால் இது ரூபாய்க்கு ஆதரவாக அமைந்ததாக வர்த்தகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.90 என்ற நிலையில் சரிவுடன் தொடங்கி, இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில் மேலும் சரிந்து ரூ. 95.04 என்ற குறைந்தபட்ச நிலையை எட்டியது. வர்த்தகத்தின் இறுதியில் ஏற்பட்ட சில இழப்புகளை ஈடுசெய்து, முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 10 காசுகள் குறைந்து ரூ. 94.86 ஆக நிலைபெற்றது.

Summary

The rupee fell 10 paise to close at 94.86 against the US dollar.

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