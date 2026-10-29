விஜய்சேதுபதி விலகல்! அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே படத்தின் தமிழ் டீசர்!
அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே படத்தின் தமிழ் டீசர் வெளியானது குறித்து...
அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே - யூடியூப்
மார்வெல் ஸ்டூடியோஸ் நிறுவனத்தின் அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே படத்தின் தமிழ்ப் பதிப்பின் டீசர் வெளியானது.
மார்வெல் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிக்கும் அவெஞ்சர்: டூம்ஸ்டே, வருகிற டிசம்பர் 18 ஆம் தேதியில் வெளியாகவிருக்கிறது. முந்தைய அவெஞ்சர்ஸ் படங்களில் நடித்த கிறிஸ் எவன்ஸ் (கேப்டன் அமெரிக்கா), கிறிஸ் ஹேம்ஸ்வொர்த் (தார்), டாம் ஹிட்டில்ஸ்டன் (லோகி), பால் ரூட் (ஆன்ட்மேன்), பெனடிக்ட் கம்பர்பேட்ச் (டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச்), செபாஸ்டின் ஸ்டான் (பகி), ஆண்டனி மேக்கி (ஃபால்கன்), பால் பெட்டனி (விசன்) உள்ளிட்டோர் இந்தப் படத்தில் நடித்துள்ளனர்.
அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம் படத்தில் அயர்ன்மேன் பாத்திரம் உயிரிழந்ததால், டூம்ஸ்டே படத்தில் அயர்ன்மேன் பாத்திரம் இருக்காது. இருப்பினும், அயர்ன்மேன் பாத்திரத்தில் நடித்த ராபர்ட் டோனி ஜூனியர், இந்தப் படத்தில் டாக்டர் டூம்ஸ்டே கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.
அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே படத்தின் தமிழ்ப் பதிப்பின் டீசரை படக்குழு புதன்கிழமையில் வெளியிட்டது. உலகளவில் வருகிற டிசம்பர் 18 ஆம் தேதியில் படம் வெளியாகவுள்ள நிலையில், இந்தியாவில் மட்டும் ஒருநாள் முன்கூட்டியே டிசம்பர் 17-ல் வெளியாவதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி, அவெஞ்சர்ஸ் படங்களில் அயர்ன்மேன் கதாபாத்திரத்துக்கு தமிழ்ப் பதிப்பில் ரவிசங்கர் தேவநாராயணன் குரல் கொடுத்திருந்தார். ஆனால், எண்ட்கேம் படத்தில் மட்டும் அயர்ன்மேன் பாத்திரத்துக்கு நடிகர் விஜய்சேதுபதி குரல் கொடுத்தார். இருப்பினும், அயர்ன்மேன் பாத்திரத்துக்கு விஜய்சேதுபதி குரல் கொடுத்தது ரசிகர்களிடையே விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
இதனிடையே, டூம்ஸ்டே கதாபாத்திரத்துக்கும் விஜய்சேதுபதி குரல் கொடுக்க வாய்ப்பிருப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் கூறப்பட்ட நிலையில், புதன்கிழமை வெளியான டீசரில் டூம்ஸ்டே கதாபாத்திரத்துக்கு ரவிசங்கர் குரல் கொடுத்துள்ளார்.
Summary
Avengers: Doomsday To Release A Day Early In India
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