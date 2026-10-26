ஊழலின் ஊற்றுக்கண் திமுக என மக்கள் பேசுவார்கள்! தவெக
ஊழலின் ஊற்றுக்கண் திமுக என இனி வரும் காலங்களில் மக்கள் பேசுவார்கள் என தவெக விமர்சித்துள்ளது குறித்து...
தவெக
ஊழலின் ஊற்றுக்கண் திமுக என இனி வரும் காலங்களில் மக்கள் பேசுவார்கள் என தவெக விமர்சித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக தவெக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி வெளியிட்டுள்ள பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
நாங்கள்தான் ஆலமரம்… யார் ஆண்டாலும் நாங்கள்தான் ஆளும் கட்சி" என்று ஆணவத்தில் கொக்கரித்த திமுகவின் முகத்திரை இன்று கிழிகிறதா?
ஒருபுறம், பள்ளி மாணவர்களின் கல்வியுடன் தொடர்புடைய விவகாரத்தில் ஊழல் குற்றச்சாட்டில் அன்பில் மகேஸ் கைது! மறுபுறம், அரசு வேலைக்காகப் பல ஆண்டுகள் இரவு பகல் பாராமல் படிக்கும் இளைஞர்களின் கனவுகளைப் பணத்திற்காகச் சிதைத்ததாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில் மற்றொரு முன்னாள் அமைச்சரின் மறுஆய்வு மனு தள்ளுபடி!
மாணவர்களின் கல்வியையும், இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்புக் கனவுகளையும் கூட ஊழலுக்கான வேட்டைக்காடாக மாற்றிவிட்டு, உத்தமர் வேடம் போடுவதற்குக் கூசவில்லையா?
"கொள்கைதான் உயிர்" என்று மேடைகளில் முழங்கிவிட்டு, அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி மக்களின் வரிப்பணத்தைக் கொள்ளையடிப்பதுதான் இந்தக் கட்சியின் வரலாறு!
ஆறே மாதத்தில் இந்த ஆட்சி முடிந்துவிடும் என்று ஏறும் கல்யாண மேடைகளிலெல்லாம் மைக் பிடித்துப் புலம்பும் மு.க. ஸ்டாலினே, இனி வரும் காலங்களில், திமுக ஒரு தீயசக்தி மட்டுமல்ல, ஊழலின் ஊற்றுக்கண் என்றும் மக்கள் பேசுவார்கள்! அதற்கும் சேர்த்து புலம்பித் தள்ளுங்கள் எனப் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
Summary
People will say that DMK is the source of corruption TVK
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