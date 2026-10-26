ரூ. 100 கோடி மோசடி வழக்கு! முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது!
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்டது பற்றி...
அன்பில் மகேஸ் - கோப்புப்படம்
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், பள்ளிகளைத் தரம் உயர்த்துவதற்கான அனுமதி மற்றும் பல்வேறு அரசு ஒப்புதல்களைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமாகப் பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வழக்கில், திமுக முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
என்ன வழக்கு?
திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் மற்றும் சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, பள்ளி நிர்வாகங்களிடமிருந்து பெருமளவில் பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாகப் புகார் எழுந்தது.
தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பின் நிர்வாகி டி.சி. இளங்கோவன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், பள்ளிகளைத் தரம் உயர்த்துவதற்கான அனுமதி, நகர ஊரமைப்புத் துறை (DTCP) ஒப்புதல் மற்றும் பிற அரசு அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, சுமார் ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை வசூலிக்கப்பட்டதாகப் புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
177 தனியார் பள்ளிகளிடம் பணம் வசூலித்ததாகப் புகார்
இந்த வழக்கில், தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார் உள்ளிட்டோர் மீது குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. பதிவு செய்யப்படாத அமைப்பின் பெயரில் தனியார் பள்ளி நிர்வாகங்களிடம் பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாக விசாரணை அமைப்புகள் தெரிவித்துள்ளன.
பள்ளிகளிடம் இருந்து பெறப்பட்ட பணத்துக்கு உரிய அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தரவில்லை என்றும், பணத்தைத் திருப்பித் தரவில்லை என்றும் புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் 177 தனியார் பள்ளிகளிடம் இருந்து பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக விசாரணை விரிவுபடுத்தப்பட்ட நிலையில், அப்போதைய பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் பெயரும் வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டது.
அன்பில் மகேஸுக்கு எதிராக விசாரணை
இந்த வழக்கின் தொடர்ச்சியாக, சென்னையில் உள்ள இடங்கள் மற்றும் திருச்சியில் உள்ள அன்பில் மகேஷ் தொடர்புடைய இடங்களில் செப்டம்பர் மாதம் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.
இந்தச் சோதனைகளின்போது ஆவணங்கள், வங்கிப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான விவரங்கள், காசோலைகள், மின்னணு சாதனங்கள் உள்ளிட்டவை கைப்பற்றப்பட்டதாகச் செய்திகள் வெளியாகின. இதனைத் தொடர்ந்து அன்பில் மகேஸிடம் போலீசார் விசாரணையும் மேற்கொண்டனர்.
இந்நிலையில், தனக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அன்பில் மகேஸ் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி
இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன், அக்டோபர் 26ஆம் தேதி அன்பில் மகேஸின் முன்ஜாமீன் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.
வழக்கின் விசாரணைக்கு அன்பில் மகேஸிடம் காவலில் வைத்து விசாரணை நடத்த வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாக அரசுத் தரப்பு வாதிட்டது. இதற்கு எதிராக, ஏற்கெனவே விசாரணைக்கு ஒத்துழைத்துள்ளதாகவும், காவலில் வைத்து விசாரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்றும் அன்பில் மகேஸ் தரப்பு வாதிட்டதாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சென்னை அமைந்தகரையில் இருந்த அன்பில் மகேஸைச் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
அமலாக்கத்துறையும் விசாரணை
இந்த விவகாரத்தில் பணப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக அமலாக்கத்துறையும் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தனியார் பள்ளிகளிடம் இருந்து வசூலிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணம் எவ்வாறு பரிமாறப்பட்டது, அது எங்கு பயன்படுத்தப்பட்டது, இதில் யார் யாருக்குத் தொடர்பு உள்ளது என்பன உள்ளிட்ட விவரங்கள் விசாரணையின் முக்கிய அம்சங்களாக உள்ளன.
அடுத்தகட்டம் என்ன?
அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த வழக்கில் காவல்துறையின் அடுத்தகட்ட விசாரணை, பணப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான ஆவணங்களின் ஆய்வு மற்றும் தொடர்புடைய பிற நபர்களின் பங்கு குறித்து விசாரணை நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Anbil Mahesh Poyyamozhi currently being questioned at the Chennai Police Commissioner Office. https://t.co/poOESqJ1kg pic.twitter.com/CJ2z7ag5dl— Vignesh Theni (@Vignesh_twitz) October 26, 2026
Summary
Rs. 100 crore fraud case! Former Minister Anbil Mahesh arrested!
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