காா் மோதி தனியாா் நிறுவன அதிகாரி உயிரிழப்பு
காா் மோதி தனியாா் நிறுவன அதிகாரி உயிரிழப்பு
உயிரிழப்பு - கோப்புப் படம்
சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் காா் மோதியதில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற தனியாா் நிறுவன அதிகாரி உயிரிழந்தாா். மேலும், அந்தப் பகுதியில் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பெண் காயமடைந்தாா்.
கெருகம்பாக்கம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஸ்ரீகாந்தன் (47). தனியாா் நிறுவனத்தில் அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வந்தாா். இவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை மெரீனாவில் நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியில் பங்கேற்பதற்காகச் சென்றபோது நந்தம்பாக்கம் பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த காா், இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது.
இதில் தூக்கி வீசப்பட்ட ஸ்ரீகாந்தன் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இந்த விபத்தில் அந்தப் பகுதியில் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த 160-ஆவது வாா்டு பணியாளா் சூசம்மாள் (45) என்பவரும் பலத்த காயமடைந்தாா். அவா் கே.கே.நகா் இ.எஸ்.ஐ.மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா். உயிரிழந்த ஸ்ரீகாந்தனின் உடல் தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூராய்வுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
இந்த விபத்து குறித்து பரங்கிமலை போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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