ஞானேஷ் குமாா் பதவி விலகக் கோரி காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் பதவி விலகக் கோரி, தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பில் சென்னையில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் பதவி விலகக் கோரி வியாழக்கிழமை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பில் தேசியச் செயலா் நிவேதிதா ஆல்வா (வலதுகோடி) தலைமையில் சென்னை அண்ணா சாலையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் மாநிலத் தலைவா்கள் கே.வீ.தங்கபாலு, சு.
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் பதவி விலகக் கோரி, தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பில் சென்னையில் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் பதவி விலகக் கோரி, இண்டி கூட்டணி சாா்பில் நாடு தழுவிய அளவில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி சென்னையில் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தைத் தொடா்ந்து, முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் திருநாவுக்கரசா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாரின் செயல் ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமானதாகும். அவா் பதவி விலகக் கோரி, நாடு தழுவிய அளவில் போராட்டம் நடைபெறுகிறது. ஜனநாயகரீதியில் போராடும் ராகுல் காந்தியை கைது செய்வதில் மட்டுமே மத்திய அரசு கவனம் செலுத்தி வருகிறது. கைது போன்ற நடவடிக்கையால் ராகுல் காந்தியை முடக்க மத்திய அரசு செயல்படுகிறது. மத்திய அரசின் இந்த ஜனநாயக விரோதப்போக்கைக் கண்டித்தும், ஞானேஷ்குமாரை பதவியில் இருந்து விலகும் வரையிலும் ஆா்ப்பாட்டம் தொடா்ந்து நடைபெறும் என்றாா்.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவா்கள் கே.வீ.தங்கபாலு, பீட்டா் அல்போன்ஸ், டாக்டா் ஏ.செல்லக்குமாா், கோபண்ணா, சட்டப்பேரவை காங்கிரஸ் குழுத் தலைவா் தாரகை கத்பா்ட், பொதுச் செயலா் சிரஞ்சீவி உள்ளிட்ட 200-க்கும் மேற்பட்ட காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் கலந்துகொண்டனா்.
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