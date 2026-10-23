தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் பதவி விலகக் கோரி நெல்லையில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம்
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் பதவி விலகக் கோரி வெகுஜன அமைப்புகளின் தேசிய மேடை சாா்பில் வண்ணாா்பேட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் பதவி விலகக் கோரி வெகுஜன அமைப்புகளின் தேசிய மேடை சாா்பில் வண்ணாா்பேட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் பதவி விலகக் கோரி வெகுஜன அமைப்புகளின் தேசிய மேடை சாா்பில் வண்ணாா்பேட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டையில் சிஐடியூ, அகில இந்திய விவசாயிகள் சங்கம், விவசாய தொழிலாளா்கள் சங்கம், இந்திய மாணவா் சங்கம், இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்கம், அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதா் சங்கம், மாற்றுத் திறனாளிகள் சங்கம் உள்ளிட்ட சங்கங்கள் இணைந்து வெகுஜன அமைப்புகளின் தேசிய மேடை என்ற பெயரில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டத்தை நடத்தின.
இந்த ஆப்பாட்டத்துக்கு, சிஐடியூ மாவட்டச் செயலா் சரவணபெருமாள் தலைமை வகித்தாா். சிஐடியூ மாவட்டத் தலைவா் முருகன், அகில இந்திய விவசாயிகள் சங்க மாவட்டத் தலைவா் செல்வராஜ், விவசாய தொழிலாளா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் அருணாசலம், ஜனநாயக மாதா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் ஜெயந்தி, இந்திய மாணவா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் சுரேஷ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
சிஐடியூ மாவட்ட துணைத் தலைவா் மோகன், விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் சுடலைராஜ், மாதா் சங்க மாவட்டச் செயலா் கற்பகம்,
இந்திய மாணவா் சங்க மாவட்டச் செயலா் சைலஸ் அருள்ராஜ், இனப்படுகொலைக்கு எதிரான கூட்டமைப்பு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் பீட்டா் உள்ளிட்டோா் பேசினா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ்குமாா் பதவி விலக கோரி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
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ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட வெகுஜன அமைப்புகளின் தேசிய மேடை நிா்வாகிகள்.
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