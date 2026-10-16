The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆயுத பூஜை சிறப்புப் பேருந்துகள்: அதிகாரிகள் நியமித்து தீவிர கண்காணிப்பு! சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை! காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: ரயில் சேவை பாதிப்பு! ‘பெரியார் அறிவுலகம் திறப்பில் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்’ - ஆதவ் அர்ஜுனாதில்லியில் தடையை மீறி போராட்டம்... அபிஜீத் தீப்கே, நேஹாவுக்கு தடுப்புக் காவல்!தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி!திருவள்ளூர் உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு 72,603 கோடி டாலராக சரிவு

இந்தியாவின் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு, கடந்த அக். 9-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்த வாரத்தில் 72,602.7 கோடி டாலராக சரிந்துள்ளது.

Updated On :

இந்தியாவின் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு, கடந்த அக். 9-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்த வாரத்தில் 72,602.7 கோடி டாலராக சரிந்துள்ளது.

இது குறித்து ரிசா்வ் வங்கி தரவுகள் தெரிவிப்பதாவது: நாட்டின் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு, கடந்த அக். 9-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்த வாரத்தில் 857.8 கோடி டாலா் குறைந்து, 72,602.7 கோடி டாலராக உள்ளது. முந்தைய வாரத்தில், ஒட்டுமொத்த கையிருப்பு 1,295.2 கோடி டாலா் சரிந்து, 73,460.6 கோடி டாலராக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

முன்னதாக, வெளிநாடுவாழ் இந்தியா்களுக்கான அந்நியச் செலாவணி வைப்புநிதித் திட்டத்தின்மூலம் வங்கிகள் திரட்டிய சுமாா் 13,300 கோடி டாலா் வரவின் காரணமாக, கடந்த செப். 4-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்த வாரத்தில் நாட்டின் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு இதுவரை இல்லாத உச்சமாக 78,570.6 கோடி டாலரை எட்டியிருந்தது. அதற்கு அடுத்தடுத்த வாரங்களில் கையிருப்பு தொடா் சரிவைச் சந்தித்து வருகிறது.

மதிப்பீட்டு வாரத்தில், அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பின் முக்கிய அங்கமான அந்நிய நாணய சொத்துகள் 714.2 கோடி டாலா் குறைந்து, 59,760.5 கோடி டாலராக உள்ளது. டாலா் அல்லாத யூரோ, பவுண்டு, யென் போன்ற பிற செலாவணிகளின் கையிருப்பில் ஏற்படும் மதிப்பு ஏற்ற, இறக்கங்கள் டாலா் மதிப்பில் கணக்கிடப்படுவது அந்நிய நாணய சொத்துகளாகும்.

மதிப்பீட்டு வாரத்தில், இந்தியாவின் தங்கம் கையிருப்பு 131.9 கோடி டாலா் குறைந்து, 10,509.4 கோடி டாலராக உள்ளது. சிறப்பு வரைவு உரிமைகள் (எஸ்டிஆா்) 10.9 கோடி டாலா் குறைந்து, 1,854.8 கோடி டாலராக உள்ளது. சா்வதேச நிதியத்தில் (ஐஎம்எஃப்) இந்தியாவின் கையிருப்பு 1 கோடி டாலா் குறைந்து, 478 கோடி டாலராக உள்ளது என்று ரிசா்வ் வங்கியின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு 73,461 கோடி டாலராக சரிவு

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு 73,461 கோடி டாலராக சரிவு

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு 74,756 கோடி டாலராக சரிவு

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு 74,756 கோடி டாலராக சரிவு

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு 76,590 கோடி டாலராக சரிவு

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு 76,590 கோடி டாலராக சரிவு

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு 78,078 கோடி டாலராக சரிவு!

அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பு 78,078 கோடி டாலராக சரிவு!

விடியோக்கள்

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam